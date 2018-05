Afrique: CAF Ligue des Champions - L'ES Sétif avec un effectif décimé face au TP Mazembe

Ce match de la première journée de la CAF Ligue des Champions est une retrouvaille entre congolais et algériens. Les deux équipes s'étaient affrontées lors des demi-finales de la C1 2014. Cette année-là, les Algériens ont éliminé les Corbeaux après un (2-1) à Blida et (1-1) à Kamalondo, avant d'aller faire la misère à l'AS Vclub en finale.

«Les blessures contractées par nos joueurs diffèrent les unes des autres. Les gens qui parlent de blessures musculaires ne connaissent rien à la médecine sportive. Celles-ci sont beaucoup plus liées à l'hygiène de vie du joueur qu'on ne peut suivre H24. Les blessures de Rebiai, Nadji, Ziti et Benayad ont été engendrées par des contacts», précise le médecin de l'Entente dans des propos relayés par El watan.

La phase des groupes de la Ligue des Champions d'Afrique démarre ce week-end. Plusieurs stades du continent seront en ébullition, ce sera une grande fête du ballon rond. Et le Stade TP Mazembe à Kamalondo ne sera pas du reste. Pour cause, les Corbeaux de Lubumbashi seront l'hôte de l'Entente Sportive de Sétif, dans le cadre de la première journée dans le groupe de B de la CAF Ligue des Champions.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.