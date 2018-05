Ile Maurice: Le Premier ministre - «J'ai dit aux ministres et PPS que les gens voient en nous des modèles... »

Le Premier ministre est très préoccupé par les maux de la société. La drogue, la prostitution, la violence conjugale... À ce propos, Pravind Jugnauth est catégorique. «Ce sont les gens qui manquent d'éducation qui se rendent coupables de tels actes. Si enn dimounn lev lamé lor enn lot dimounn, li pa enn dimounn. Li éna enn parti animal.»

Le chef du gouvernement intervenait, ce mardi 1er mai, au Indira Gandhi Centre, dans le cadre des célébrations du Shivaji Day. Pour lui, le «respect» est primordial. D'ailleurs, lors du meeting de l'alliance MSM-ML à Vacoas, ce matin, il en avait fait état.

Pravind Jugnauth dit vouloir «investir dans l'humain» et pas seulement dans le développement économique et infrastructurel. «Je veux que les employés sentent qu'ils sont épaulés et qu'ils obtiennent l'aide dont ils ont besoin.» Et de confier qu'il est content de constater que la disparité entre les ménages diminue. D'autant que sa conviction, rappelle le Premier ministre, est d'oeuvrer pour «une île Maurice meilleure».

«Mesures drastiques»

Cela passe aussi, nécessairement, par un comportement exemplaire. «Comme Premier ministre, je dis aux ministres, aux députés, aux PPS que les gens voient en nous des modèles et que nous devons nous comporter comme tels.»

Pravind Jugnauth n'a pas non plus manqué d'aborder le nombre grandissants d'accidents de la route. On compte d'ailleurs 66 victimes à ce jour. «Il faut que les usagers de la route prennent leurs responsabilités. On ne peut pas faire preuve d'imprudence sur la route.»

Se félicitant de la contribution des ONG, le Premier ministre a expliqué que les campagnes de sensibilisation se poursuivront. Ajoutant que «si nou trouvé bizin pran bann mézir ankor pli drastik, nou pou fer li».