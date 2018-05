Cameroun: Coton sport de Garoua, champion à mi-parcours

Lancé le 10 février 2018, le championnat du Cameroun de première division vient de connaître sa première halte. La phase aller s'est terminée le 29 avril 2018. Coton sport de Garoua décroche le titre de champion honorifique de la phase aller. Le club sacré 14 fois champion du Cameroun a retrouvé le chemin du succès après le limogeage de l'entraîneur Minkreo Birwé. Il a triomphé au terme d'une compétition âprement disputée. Bilan d'une première partie de saison qui aura révélé les faiblesses de quelques ténors de ma Mtn elite one.

Si le championnat du Cameroun de première division venait à s'arrêter à la 17ème journée, c'est Coton sport de Garoua qui serait sacré. Le club de la région du Nord a terminé en tête au terme de la phase aller de la Mtn elite one, achevée le dimanche 29 avril 2018. Le nul concédé devant Dragon de Yaoundé n'a pas empêché les hommes de l'entraîneur Bertin Ebwellé de conserver la première place acquise depuis la 12ème journée. Avec ses 34 points, Coton sport se place devant Ums de Loum, le champion de l'année 2016 qui comme le surprenant troisième Fovu de Baham compte 32 points. Comme ces poursuivants, le champion honorifique de la phase aller compte 9 victoires en 17 sorties. Il n'a perdu qu'une fois depuis le début de la saison.

Coton sport qui n'a perdu aucun de ses 11 derniers matches de championnat possède la meilleure attaque (25 buts), le meilleur buteur en la personne de Marius Mouandilmadji. Le Tchadien compte 12 buts inscrits. Il est suivi à une longueur par le Camerounais Junior Rostand Mbaï. Un autre expatrié, le Nigérien Daouda Kamilou, lui aussi sociétaire de Coton, complète le podium avec 9 réalisations. Coton sport est également le club qui a infligé la plus lourde défaite à son adversaire. Lors de la 14ème journée, les nordistes ont pulvérisé Feutcheu Fc de Djiko-Bandjoun par 4 buts à 0. Pourtant les débuts n'ont pas été aisés pour l'équipe sacrée 14 fois champion du Cameroun.

Un titre acquis de haute lutte

Après quatre journées, il présentait un bilan de deux nuls, une victoire et une défaite (essuyée contre le promu AS Fortuna). Insuffisant pour les dirigeants qui décident le 26 février 2018 de limoger l'entraîneur d'alors Minkreo Birwé. Le technicien arrivé une saison plus tôt devient alors le premier licencié de la saison. L'arrivée de l'ancien sélectionneur des cadets camerounais Bertin Ebwellé, va permettre au club de la rive gauche du fleuve Bénoué de redresser la barre.

Durant cette première moitié du championnat, Coton sport de Garoua a été confronté à la rude concurrence de clubs qui en voulaient. Ums de Loum, Feutcheu fc de Djiko-Bandjoun, Yong sport academy de Bamenda et Fovu de Baham n'ont pas ménagé les efforts dans leur course effrénée à la première place. Le dernier club cité est la grosse surprise de la phase aller. Fovu se classe troisième alors qu'il arrive tout droit de la deuxième division. La performance de l'ancien pensionnaire du championnat d'élite est nettement meilleure que celles de ses promotionnaires confinés au milieu et en fin de tableau. Si As Fortuna de Yaoundé occupe le 11ème Yafoot, l'autre club de la capitale Yaoundé végète à la 16ème position. Ce qui a amené le président du conseil d'administration Luc Assamba à changer d'entraîneur après la 16ème journée. Atangana Ngandi a été remplacé par Guy Bertin Djiepnang, au chômage depuis son départ d'Ums de Loum. Le dernier départ d'une triste série qui aura vu s'en aller souvent contre leur gré 7 entraîneurs.

C'est Anicet Mbarga Foé, champion du Cameroun avec Eding sport de la Lékié en 2017 qui est poussé vers la sortie par le président Saint Fabien Mvogo. « Suspendu », il ne retrouvera plus ses fonctions d'entraîneur en chef. L'ex coach de New stars de Douala va plus tard se retrouver sur le banc de Bamboutos de Mbouda qui vient de congédier Charlemagne Mbongo, « promu » directeur technique. Ce dernier vient de s'engager avec Colombe du Dja-et-Lobo, avant-dernier de la Mtn elite one. Il succède à Thierry Mettomo, limogé lui aussi officiellement pour mauvais résultats il y a un mois. A New stars, le duo Bernard Fotso-Michel Wamba, recruté au tout début de janvier 2018 a été congédié deux mois plus tard. Les deux acolytes se faisaient la guerre.

La chute des grands

Leur prédécesseur Laurent Djam, vainqueur de la Coupe du Cameroun en décembre, n'a pas connu le bonheur chez son nouvel employeur. Le coach de Stade Renard a démissionné le 16 avril 2018 fatigué de la mauvaise ambiance au sein de cette formation. Une ambiance générée par les mauvais résultats du club qui bien que fraîchement promu en première division avait fini à la cinquième place du classement la saison passée. Le sort de Fernandez Fagnia Fagnia aurait pu tourner au drame s'il était resté plus longtemps à la tête du staff technique d'Aigle de la Menoua.

Les mauvais résultats du club ont braqué contre lui des supporters qui ont essayé de le brutaliser lors d'un match de championnat livré à domicile le 11 mars 2018. Cet incident de la 7ème journée va amener le président du club à congédier le malheureux coach. L'arrivée de Minkreo Birwé, un homme qui a laissé un bon souvenir ici lors d'un précédent séjour, n'a pas encore produit les résultats escomptés. Aigle a terminé la phase aller à la 18ème et dernière place. « Aigle est en train de payer au prix fort tout ce qui s'est passé depuis le début de la saison. Je ne suis même pas surpris de les voir à ce niveau-là », analyse Thierry Mettomo sous sa casquette de consultant TV.

Il fait allusion aux querelles de leadership qui ont secoué le club-phare du département de la Menoua (région de l'Ouest) pendant l'intersaison. Le vice-président de l'Association camerounaise des entraîneurs et éducateurs de football (ACEEF) s'apitoie sur le sort de ces ténors tombés bien bas. « Le bas du classement fait vraiment réfléchir. On ne s'attendait pas à y retrouver Apejes, Stade Renard avec ce que stade Renard nous a proposés la saison passé c'est quand même surprenant. Apejes et son beau jeu comme d'habitude ». Comme pour ces clubs, la situation du champion en titre Eding sport de la Lékié préoccupe d'autant plus que cette formation n'est qu'à 5 points du premier reléguable Yafoot.

Près de 2 buts par match

Sur le plan du jeu, le bilan peut être qualifié à juste titre d'encourageant. Même s'ils n'ont pas toujours salaires et primes, les joueurs se livrent à fond dans les matches. 269 buts ont été inscrits et ce par tous les clubs. Ce qui fait une moyenne de près de 2 buts par match. La 15ème journée est celle où l'on a enregistré le plus grand nombre de buts (15). On a en revanche moins marqué lors de la 2ème. Seulement 11 réalisations au décompte final. Les records côté clubs affichent Yong sport academy meilleure défense avec seulement 5 buts encaissés. Par contre Dragon et Apejes sont les plus mauvaises défenses avec chacun 24 buts encaissés. Aigle de la Menoua est le club qui a le plus perdu de matches. Son bilan affiche 11 défaites.

Les observateurs notent que les nouvelles infrastructures construites dans la région du Sud-Ouest pour les Coupes d'Afrique des nations féminine de 2016 et masculine de 2019 favorisent l'offensive. Ces stades dédiés aux entraînements des nations engagées ont accueilli de nombreux matches et permis une bonne expression des acteurs sur le terrain. Le travail de la Ligue de football est aussi à saluer. Du moins quand l'on évoque la programmation des journées et des rencontres. Tout a été respecté de bout en bout. Ce qui fait espérer pour une fois une seconde phase tout aussi bien organisée. Et un championnat qui s'achève à temps.

CLASSEMENT GENERAL MTN ELITE ONE

# Équipe Joué Points

1 Coton Sport FC 17 34

2 Union des Mouvements Sportifs 17 32

3 Fovu Club 17 32

4 Yong Sports Academy 17 28

5 Union Sportive 17 27

6 Feutcheu FC 17 27

7 Unisport FC 17 25

8 Bamboutos FC 17 22

9 Les Astres FC 17 22

10 AS Fortuna 17 21

11 New Stars FC 17 21

12 Eding Sport 17 20

13 Dragon Club 17 19

14 APEJES 17 18

15 Stade Renard de Melong 17 18

16 Colombe FC 17 15

17 Yaounde FC 17 15

18 Aigle Royal 17 10