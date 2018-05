Sénégal: Thiès - 5 centrales syndicales mettent en garde contre une "impasse" du Pacte national de stabilité

Après avoir reçu les cahiers de doléances qu'il a aussitôt transmis à l'inspecteur du travail Amadou Baldé qu'il avait à ses côtés, le gouverneur Amadou Sy a promis que les organisations syndicales seront conviées le plus tôt possible pour retenir avec elles des dates d'examens de leurs revendications.

La promotion du dialogue social, la protection des travailleurs de l'économie informelle, le respect des libertés et droits syndicaux et enfin la promotion du salaire digne et décent, devraient aussi constituer des retombées d'un retour à ce pacte.

La Coalition des centrales syndicales affiliées à la CSI veut par conséquent offrir son expérience et son expertise, "pour toute étude tendant à revenir aux fondamentaux du Pacte national de stabilité sociale et d'émergence économique".

L'industrie minière comme textile constituent par ailleurs "un creuset de conflits devant l'IRTSS et les cours et tribunaux", pendant que le secteur de l'économie informelle selon lui fortement représenté dans les organisations syndicales, s'organise pour cesser d'être traité en "parent pauvre" des politiques de la nation, poursuit-il.

Thiès — La coalition des centrales syndicales des travailleuses et travailleurs de Thiès (ouest), fédérant 5 regroupements de syndicats affiliés à la Centrale syndicale internationale (CSI), a attiré mardi l'attention du gouvernement sur l'"'impasse" qui guette le pacte national de stabilité et d'émergence économique.

