Sénégal: Un historien sénégalais revient sur les origines du droit syndical

"A travers leurs actions, a conclu l'historien, les syndicalistes ont été très tôt au-devant du mouvement social. Ils ont très tôt posé la revendication de l'égalité : +A travail égal, salaire égal+. Apparemment, c'était une revendication de travailleurs, mais ça remettait plus en cause la nature du système colonial", d'où une jonction entre syndicalisme et politique.

Parmi ces mesures, il a cité l'octroi du droit syndical à partir de 1944. "Dès lors, c'est l'éclosion des syndicats", d'une part, et du mouvement revendicatif, d'autre part, "notamment au lendemain de la Seconde guerre mondiale qui a donné naissance à la grande grève générale de 1946 et la grève des cheminots du Dakar-Niger de 1947à 1948", a noté Omar Guèye.

Ce régime, a rappelé l'historien, "était extrêmement répressif" et avait supprimé l'ensemble des organisations démocratiques, jusqu'à l'introduction d'autres lois jugées révolutionnaires à partir de 1944, à la faveur de la Conférence de Brazzaville et la mise en place de l'Union française, pour faire bénéficier les populations africaines de nouvelles avancées sociales.

Ce droit syndical a permis d'avoir les premières conventions collectives et les premières organisations de travailleurs, les associations professionnelles et les premiers syndicats, a ajouté le professeur Guèye, signalant que ces acquis avaient été 'par la suite supprimés lors de la Seconde guerre mondiale par le régime de Vichy, qui collaborait avec l'occupant allemand.

