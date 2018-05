Burkina Faso: Fête du travail - Le message de l'UPC

Selon les témoignages, une cinquantaine d'individus lourdement armés, non encore identifiés, venus… Plus »

En ce jour dédié au travail, l'UPC a une pensée à l'endroit de ceux qui ont perdu leurs emplois, et ceux qui attendent d'intégrer le monde du travail. Il appartient aux dirigeants de notre pays de créer des conditions d'emplois stables et décents pour les citoyens, surtout les jeunes. Du reste, cela fait partie des engagements de campagne du Président Roch Marc Christian KABORE.

Pour notre parti, le gouvernement doit saisir l'occasion du 1er mai pour instaurer enfin un dialogue sincère et fécond avec les organisations de travailleurs, dans le but d'apaiser le climat social.

Copyright © 2018 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.