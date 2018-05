Sénégal: La cardiopathie - Maladie la plus courante chez la personne âgée (Spécialiste)

"C'est ce qui explique que, pour les soins gérontologiques à domicile, nous sommes briefés, en amont, sur le sujet à rencontrer et sur le traitement à lui apporter. Pour dire que ce n'est pas uniquement venir et faire des perfusions, mais c'est traiter, surveiller et apporter un suivi au sujet".

Cette formation met l'accent sur "le respect, l'humilité, la façon de communiquer, de parler et de partager avec le sujet pour mieux le satisfaire et l'aider", a-t-elle dit, soulignant que ces aspects n'étaient pas trop pris en compte au cœur de la formation initiale.

L'assistante en soins gérontologiques et palliatifs, Ndèye Rama Sy, bénéficiaire de cette formation, dit avoir, en 2 mois, été formée, pour participer au confort et au bien-être du sujet âgé.

C'est pourquoi, souligne-t-il, 13 jeunes ont été recrutés et formés pendant deux mois (4 semaines de théorie et 4 de stage pratique).

