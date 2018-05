Sénégal: La fondation Saint-Louis jazz, le réceptacle de l'organisation de l'édition 2019 (Organisateurs)

Saint-Louis — Le projet de mise en œuvre de la fondation Saint-Louis jazz pourrait être le réceptacle de l'organisation de la prochaine édition 2019, ont déclaré, mardi, les organisateurs.

M. Ibrahima Touré du cabinet "ITO Fuduci", chargé de la restructuration financière du festival, a estimé que le processus de création de la Fondation qui va remplacer l'Association Saint-Louis Jazz pourrait être le réceptacle de l'organisation de la prochaine édition 2019.

Et, poursuit-il, "dans trois voire six mois prochains, il pouvait être éventuellement le réceptacle de l'organisation de l'édition 2019".

M. Touré participait à la conférence de presse bilan de cette 26ème édition du festival avec les autres membres de l'Association et leurs partenaires de la BICIS et de la BNP/ Paribas.

Selon M. Touré, "cette mutation est un processus important pour plusieurs raisons d'abord sur l'aspect technique, car la fondation sera plus attractive avec des avantages notamment sur les facilités fiscales".

"Tous les problèmes de trésorerie de l'année dernière sont derrière nous, le festival Saint-Louis jazz est un projet majeur et sûr et on va passer à la fondation Saint-Louis jazz qui est d'utilité publique", a pour sa part dit le président de l'Association Saint-Louis jazz, Me Ibrahima Diop.

La Fondation Saint-Louis jazz sera mise en place avec l'aide des ministères de la Culture et des Finances pour les textes juridiques et un capital de 100 millions de francs CFA dont le quart sera versé à la construction, selon Me Diop.

"Les hôteliers qui étaient réticents au début vont contribuer à hauteur de dix millions de francs CFA".

"La fondation a beaucoup plus de crédibilité (...) et avec les grandes entreprises à Saint-Louis et le secteur minier qui se met en place, il y des solutions à moyen et long terme pour trouver des ressources pérennes", a souligné Malick Maguèye Diaw, représentant le DG de la BICIS.

Selon le président de Saint-Louis jazz, le budget de cette édition arrêté à 270 millions de francs CFA a été exécuté à près 90 %.

La BICIS a soutenu à hauteur de 30 million de francs CFA, le président de la République a remis au festival 15 millions de FCFA, a dit Me Diop qui dit attendre toujours la contribution de la marie de Saint-Louis.