Burkina Faso: Le nouveau Dg de Sidwaya aux éditions Le Pays - Une visite pleine de symboles

Le vendredi 27 avril, c'est autour de 16h 35 que le Directeur général des Editions « Sidwaya », Mahamadi Tiégna, a franchi le grand portail des Editions « Le Pays ». Il était là pour une visite de courtoisie chez le Fondateur des Editions « Le Pays », Boureima Jérémie Sigué.

Chez les Samo, on dit que « l'oreille est plus vieille qu'autre chose ». Autrement dit, « celui qui écoute a l'âge de celui qui parle ». Vous pouvez le deviner aisément, c'est un Samo qui parle. Il s'agit de Mahamadi Tiégna, nouveau directeur général des Editions « Sidwaya ». Il a rendu visite au Fondateur des Editions « Le Pays », Boureima Jérémie Sigué. C'était le vendredi 27 avril 2018 dans l'après-midi.

Première sortie, chez un confrère, depuis sa prise de fonction, le DG, est passé voir le « doyen » et ce, pour plusieurs raisons : recueillir ses conseils et bénédictions, solliciter l'appui de ses devanciers dans un plaidoyer dans le sens de l'amélioration des conditions de travail à Sidwaya.

Sur ce plan, Mahamadi Tiégna ne s'est pas trompé. Boureima Jérémie Sigué, une des plumes de référence dans le paysage médiatique national, est bien connu des Editions Sidwaya pour en avoir été, par le passé un des responsables régionaux à Bobo-Dioulasso. « Je ne peux que vous souhaiter plein succès dans vos nouvelles responsabilités. Je suis sûr que si on vous a mis là, c'est que vous le méritez. De ce point de vue, vous avez tous mes encouragements et toutes mes bénédictions », a déclaré « l'aîné » et « le doyen » Sigué.

Et de poursuivre : « Sidwaya est une maison mythique. Nous faisons partie de cette pléiade d'hommes et de femmes qui sont passés par là. Ce que je vous souhaite, c'est que vous apportiez votre terre à la terre que nous avons posée là. Encore une fois, que tous mes vœux de succès vous accompagnent et que nous restions toujours dans l'ambiance de la confraternité. On est tous de la même famille et on va se tenir tous la main. Nous restons solidaires, de vos initiatives, de vos actes et de vos projets ».

Justement, ces propos de Boureima Jérémie Sigué ne pouvaient que réjouir le DG Tiégna, lui qui attend de ses aînés et des autorités du Burkina Faso, un soutien dans la quête d'une imprimerie rotative, pour Les Editions « Sidwaya ». Il faut se le dire, la question de l'imprimerie à Sidwaya est pressante.

Le DG l'a relevé: « C'est vrai, tous les journaux ont des problèmes mais le nôtre, moi je les ai résumés à l'imprimerie. Vous avez beau avoir les plus belles plumes, lorsque le journal tombe à 14h, nous n'avons aucune chance d'être lu alors que le journaliste écrit pour être lu. Nous n'avons souvent pas cette chance à Sidwaya ; la faute justement à notre outil de travail qui, à tout moment, peut nous lâcher. C'était un combat de mon prédécesseur et moi je continue ce combat ».

Pour le DG Tiégna, « l'imprimerie est une question de volonté politique ». Sa conclusion : « Quand vous voyez dans les pays où ça marche, c'est souvent les gouvernants qui ont eu l'idée d'aller chercher une imprimerie performante. A notre niveau, nous appelons de tous nos vœux la rotative. Nous avons imprimé à bonne heure. Nous avons imprimé d'autres journaux. Mais aujourd'hui, par faute de l'outil de travail, nous n'arrivons même pas à imprimer Sidwaya. Il nous est arrivé d'aller dehors pour l'impression. Quand un journal de la trempe de Sidwaya se fait imprimer dehors, ce n'est pas heureux ».

Pour le reste des défis auxquels il est confronté, le DG a estimé que « c'est une question d'organisation à l'interne ». « C'est vrai, les gens ne vont pas changer du jour au lendemain mais à force de répéter, les choses peuvent changer », a-t-il précisé. En rappel, Mahamadi Tiégna a été nommé directeur général des Editions « Sidwaya » le 21 février 2018, en Conseil des ministres, à la suite d'un appel à candidature. Il est aux Editions « Sidwaya » depuis octobre 2007.