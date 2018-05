Algérie: Handball/Division Excellence dames - le HBC El-Biar sacré champion de la saison 2017-2018

DR

ALGER - Les handballeuses du HBC El-Biar sont sacrées championnes d'Algérie de handball 2017-2018, en dépit de leurdéfaite face au GS Pétroliers sur le score de 16-21) - mi-temps : (7-8), mardi à Alger pour le compte de la 18e et dernière journée de la division Excellence (dames).

Lors du match aller, le HBC El-Biar s'était imposé par dix buts d'écart (24-14).

C'est le deuxième sacre des joueuses Karim Achour après le titre décroché en 2015.

Les autres rencontres de la 18e et dernière journée de la division Excellence sont prévues samedi.

HBC El-Biar - GS Pétroliers 16-21

Samedi (11h00) :

HHB Saida - ASFA Constantine

US Akbou - NRF Constantine

HC Mila - CHB Bachdjarah

JS Ouzellaguen - HBCF Arzew

Classement Pts J

1. HBC El-Biar 34 18 (Champion d'Algérie)

3. NRF Constantine 23 17

4. HBB Saïda 20 17

5. US Akbou 19 17

6. JS Ouzellaguen 17 17

7. ASFA Constantine 12 17

8. CHB Bachdjarah 9 17

9. HBCF Arzew 6 17

10. HC Mila 0 17.

Déclarations des entraîneurs à l'issue du sacre du HBC El Biar en championnat d'Algérie de handball, Excellence dames

Karim Achour (Entraineur du HBC El Biar): "Je pense que nous avons fait un match moyen aujourd'hui. En deuxième mi-temps nous avons très mal géré face à une équipe du GSP qui a creusé l'écart, mais les joueuses se sont ressaisies pour assurer le titre. Maintenant le plus important c'est d'avoir décroché le titre de champion qui s'est joué sur toute la saison et je félicite mes joueuses pour cette consécration. Pour la suite de la saison, nous sommes toujours en course en coupe d'Algérie, nous allons d'abord axer notre travail sur la récupération et jouer nos chances à fond pour décrocher le doublé."

Nassima Dob (Entaineur GS Pétroliers): "Dans un premier je félicite l'équipe d'El Biar pour le titre de champion d'Algérie cette saison. Nous étions passées à côté lors du match aller en concédant 10 buts de retard, un écart qui nous coute le titre. Pour le match d'aujourd'hui mes joueuses, qui n'ont pas à rougir de leur prestation, ont tout donné pour essayer de remonter les 10 buts, mais nous sommes tombés sur une très bonne gardienne de but et une équipe solidaire. Maintenant il nous reste la Coupe d'Algérie pour sauver notre saison et gagner un trophée."

Le palmarès après le sacre du HBC El-Biar

Palmarès du Championnat d'Algérie de handball (seniors dames) depuis 1969 après le sacré du HBC El-Biar en dépit de sa défaite devant le GS Pétroliers (16-21) en match avancé de la 18e et dernière journée disputé mardi à El-Biar (Alger):

1969: Sonatrach 1970: GCS Alger

1971: CJS Alger 1972: CJS Alger

1973: GSF Oran 1974: CS DNC Alger

1975: NA Husseïn-Dey 1976: NA Husseïn-Dey

1977: NADIT Constantine 1978: non joué

1979: NADIT Alger 1980: non joué

1981: non joué 1982: NADIT Alger

1983: NADIT Alger 1984: NADIT Alger

1985: NADIT Alger 1986: MC Alger

1987: IRB El-Biar 1988: MC Alger

1989: NA Husseïn-Dey 1990: ERC Alger

1991: NA Husseïn-Dey 1992: MC Alger

1993: ERC Alger 1994: MC Alger

1995: MC Alger 1996: MC Alger

1997: NADIT Alger 1998: MC Alger

1999: MC Alger 2000: MC Alger

2001: MC Alger 2002: MC Alger

2003: MC Alger 2004: MC Alger

2005: MC Alger 2006: MC Alger

2007: MC Alger 2008: MC Alger

2009: GS Pétroliers 2010: GS Pétroliers

2011: GS Pétroliers 2012: GS Pétroliers

2013: GS Pétroliers 2014: GS Pétroliers

2015: HBC El-Biar 2016: GS Pétroliers

2017: GS Pétroliers 2018: HBC El-Biar.