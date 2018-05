Algérie: Une cinquantaine d'entreprises algériennes exposent leurs produits à la Foire de Paris

La Foire de Paris 2018 offre à de milliers de visiteurs quelques 3.500 marques de plus de 1.700 exposants, faisant ainsi du lieu de l'exposition le plus grand centre commercial de France.

L'ambassadeur d'Algérie en France, Abdelkader Mesdoua, a tenu à encourager ces producteurs lors de sa visite de leurs stands respectifs. Cependant, un certain nombre d'exposants algériens ont déploré la non délivrance de visas d'entrée en France pour une dizaine de personnes devant exposer à la foire. Un autre exposant de produits du terroir s'inquiète toujours que ses produits ne soient pas encore arrivés à Paris, en raison d'un problème de transit.

"Il y a une prise de conscience chez nos entreprises pour passer au marché international et les pouvoirs publics ont beaucoup travaillé pour cet objectif", a déclaré mardi à l'APS Ouchaït Ghania, directrice à ALGEX, indiquant que l'Etat algérien a pris en charge la participation de ces entreprises à hauteur de 80 % des frais (transport, location de stands et transit).

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.