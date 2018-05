Algérie: Cyclisme/Tour de Mostaganem - le syrien Sourouzi Youcef décroche la 3e étape du tour

MOSTAGANEM - Le cycliste Sourouzi Youcef de l'équipe nationale syrienne a remporté, mardi, la troisième étape du tour national de cyclisme de Mostaganem.

Cette troisième étape s'est déroulée sure une distance de 105 km à partir de la ville de Mostaganem, passant par Bouguirat et Fornaka et retour à Mostaganem.

Le cycliste Lebsir Aissa Nadji du club de Kénitra a confirmé sa domination de la compétition chez les juniors en remportant la 3e étape après la première de dimanche et la 2e de lundi.

La 4e et ultime étape de ce tour se déroulera demain mercredi sur un circuit de la ville de Mostaganem et Sidi Lakhdar en aller retour (55 km à l'est de Mostaganem) sur une distance de 110 km.

Ce tour de Mostaganem enregistre la participation de 50 cyclistes en catégorie des seniors et juniors représentants 10 clubs outre l'équipe nationale de Syrie hôte du tour.