Libye: Au moins trois morts dans un attentat-suicide à Tripoli

La HNEC est attaquée pour la première fois. Considérée comme l'une des rares institutions crédibles et indépendantes, elle avait organisé les deux premières législatives en 2012 et 2014, réinstaurant cet exercice après 42 ans d'interdiction sous la dictature.

Plusieurs partis libyens refusent les élections dont les islamistes et le maréchal Khalifa Haftar, dans l'est du pays. La commission travaille à l'établissement de listes d'électeurs en vue de nouvelles élections dont les Nations unies espèrent qu'elles pourront avoir lieu d'ici la fin de l'année.

Des images et des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent les échanges de tirs. D'autres photos montrent une épaisse fumée qui sort du bâtiment et le reste du corps d'un des kamikazes en morceaux.

A Tripoli, un attentat a visé ce mercredi 2 mai au matin la Haute Commission électorale libyenne (HNEC), faisant entre trois et sept victimes et des dizaines de blessés. Au moins deux assaillants ont attaqué le bâtiment et se sont fait exploser à la ceinture piégés. Des échanges de tirs ont par ailleurs eu lieu ensuite avec les forces de l'ordre.

