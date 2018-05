La Côte d'Ivoire est représentée dans la sélection officielle par les artistes Ouattara Watt (peinture) et Franck Fanny (photographie).

La 13ème Biennale de l'art africain contemporain, Dak'art 2018, se tient ce jeudi 3 mai et ce jusqu'au 2 juin 2018, à Dakar, la capitale sénégalaise sous le thème : « l'Heure rouge» pour parler dit-on « d'émancipation, de liberté et de responsabilité. »

Selon Marième Ba, secrétaire générale de la Biennale, cette 13ème édition jouera avec le symbole des couleurs. « Des multiples significations du Rouge, nous retiendrons principalement, celle de l'énergie transformatrice. Plus que les mots, les oeuvres qui seront présentées illustreront ce choix. L'art de notre temps est inflexiblement adressé à tous... », soutient-elle.

A propos du choix de ce thème, Simon Njami, directeur artistique explique : « J'ai choisi la couleur rouge pour bien des raisons dont je ne retiendrai, pour les besoins de cet exercice, que deux : celle qui renvoie au texte d'Aimé Césaire « Et les chiens se taisaient » dans lequel le rouge apparaît sous plusieurs reflets, et celle qui, en alchimie, représente le grand œuvre. L'une et l'autre des interprétations de cette couleur magique me paraissent venir à point nommé pour dire les défis que notre monde contemporain dans son ensemble, et les pays non européens dans leurs particularités doivent relever. »

La Biennale de Dakar sera rehaussée comme à l'accoutumée par des expositions «Off» qui seront présentées sur tout le territoire national, avec plus de trois cents (300) initiatives. L'exposition internationale intitulée « Une Nouvelle Humanité » abritera les œuvres de soixante-quinze (75) artistes (voir liste ci-dessous) venant de trente-trois (33) pays du monde.

Il faut signaler que les rencontres et échanges vont porter sur «Art contemporain africain et transformations des cadres intellectuels et normatifs». Notons que la Côte d'Ivoire est représentée dans la sélection officielle par les artistes Ouattara Watt (peinture) et Franck Fanny (photographie).

LISTE DES ARTISTES SELECTIONNES POUR L'EXPOSITION «IN»:

Yasmina Alaoui, Maroc

Ghada Amer et Reza Farkondeh, Egypte-Iran

Laeila Adjovi, Bénin

Ibrahim Ahmed, Egypte

Rana Ashraf, Egypte

Asmaa Barakat, Egypte

Yassine Balbzioui, Maroc

BeathurMgoza Baker Aka Bea, Afrique du Sud

Shiraz Ali Bayjoo, Maurice

Juan Adres MilanesBenito aka Milanes, Cuba

Téo Betin, France

M'barek Bouhchichi, Maroc

Rehema SeithyChachage, Tanzanie

Loulou Cherinet, Ethiopie

Kudzanai Chiurai, Zimbabwe

Félicité Codjo, Sénégal

Rose Mara Da Silva Aka Rose Silva, Brésil

David Damoison, Martinique

Emo de Medeiros, Bénin

Ndidi Dike, Nigeria

Godfried Donkor, Ghana

Marianne Magdy Fahmy, Egypte

Franck Fanny, Cote d'Ivoire

Mounir Fatmi, Maroc

Angela Franklin Faye, Etats-Unis

Meschac Gaba, Bénin

Pélagie Gbaguidi, Bénin

Frances Goodman, Afrique du Sud

Mohssin Harraki, Maroc

Januario José Aka Jano, Angola

Katia Kameli, France

Admire Kamudzengerere, Zimbabwe

33 .Jackie Karuti, Kenya

Ibrahima Kébé, Sénégal

Sonia Kessi, Algérie

Ermias Kifleyesus Ethiopie

Mehdi-Georges Lahlou, Maroc

Moshekwa Langa, Afrique du Sud

Glenda Leon, Cuba

Chahrazède Lhadj Mohand, Belgique

Marcos Lora-Read, République Dominicaine

Guy Bertrand Wouete Lotchouang aka Guy Wouete, Cameroun

Amita Makan, Afrique du Sud

Randa Maroufi, Maroc

45.Nathalie Mba Bikoro, Gabon

46.Ledelle Moe, Afrique du Sud

Pascale Monnin, Haiti

Magdy Elsayed Mohamed Mostafa, Egypte

Paul AldenMvoutoukoulou Aka M'Vout, Congo

Hassan Musa, Soudan

Mohamed Ziad Naitaddi, Maroc

Cheikh Ndiaye, Sénégal

Yvon Léolein NgassamTchatchoua, Cameroun

Christian Nyampeta, Rwanda

Tejuoso Olanrewaju Aka Olan, Nigeria

Paul Onditi, Kenya

Younes Rahmoun, Maroc

Rina RalayRanaivo, Madagascar

Oneika Russell, Jamaique

Alioune Badara Sarr, Sénégal

Mary Sibande, Afrique du Sud

Amadou Kane Sy, Sénégal

Emmanuel Tegene, Ethiopie

Ali Tnani, Tunisie

Géraldine Tobe, Congo

Andrew Tshabangu, Afrique du Sud

Emeka Udemba, Nigeria

Kara Walker, Etats-Unis

Arlene Wandera, Kenya

70.Ouattara Watts, Cote d'Ivoire

James Webb, Afrique du Sud

Dana Whabira, Zimbabwe

Patrick Joel Yonkeu aka Omraam Tatcheda, Cameroun

Zaudito Yossef, Ethiopie

Amina Zoubir, Algérie