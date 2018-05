Sénégal: Traitement des données personnelles à des fins de parrainage - La CDP tient à la confidentialite

La Commission de protection des données personnelles (Cdp) tient au respect strict de la loi n°2008-12 du 25 janvier 2008, dans le traitement des données personnelles à des fins de parrainage. Dans un communiqué rendu public le 30 avril dernier, la patronne de la Cdp, Awa Ndiaye, informe que toutes les dispositions nécessaires à la sécurité et à la confidentialité des données personnelles seront rappelées aux autorités et candidats concernés.

Pour elle, «dans le cadre de la mise en place du système de parrainage par la loi n°12/2018 portant modification du code électoral, la Cdp, conformément à ses attributions, informe que toutes les dispositions nécessaires à la sécurité et à la confidentialité des données personnelles de l'ensemble des électeurs seront rappelées aux autorités et aux candidats concernés». Ainsi donc, elle compte faire un suivi des opérations qui s'effectueront. Elle renseigne que «la Cdp veillera à l'application de la loi au fur et à mesure que les mécanismes d'opérationnalisation seront adoptés».

Ne s'en limitant pas, Awa Ndiaye a lancé un appel en direction des acteurs politiques et autres candidats. Dans la note, elle invite «les partis ou groupements politiques et candidats individuels à se conformer strictement aux dispositions de la loi n°2008-12 du 25 janvier 2008, notamment respecter scrupuleusement les droits des électeurs et faciliter leur exercice tout au long du processus de parrainage». Elle n'a pas manqué d'informer de sa disponibilité à livrer des informations à toute personne intéressée.