Sénégal: Assistance de soins en gérontologie et soins palliatifs - 13 nouveaux auxiliaires de vie pour la prise en charge des personnes agées

Le porte-parole des récipiendaires, Marcel Diouf, pour sa part, a réaffirmé leur détermination à offrir une meilleure prise en charge aux personnes âgées, à les aider et accompagner dans leur vieillesse. Pour rappel, la première promotion a eu pour parrain, Sidy Alpha Ba, ancien chef du protocole au ministère des Affaires étrangères et ancien responsable des relations extérieures de la défunte compagnie Air Afrique.

Le docteur Poulo Sow est revenu également sur le profil des récipiendaires. «Ce sont des jeunes qui ont plusieurs profils. Il y a des aides infirmiers, des aides soignants ou tout simplement des étudiants. Le but de la formation est de former des auxiliaires de vie qui vont aider la personne âgée à être indépendante. Ce sont des soins qui reposent sur l'attention, savoir la spécificité de la personne âgé», a-t-il renseigné.

C'est pour satisfaire ce besoin que le centre «Maadji Keru Mag», une société de services aux personnes âgées et d'Asapa, l'Association sénégalaise d'aide et de soutien aux personnes âgées ont offert une formation dans ce sens, 13 personnes en ont bénéficié. Pendant deux mois, elles ont été formées à l'accueil, à l'alimentation de la personne âgée, la communication afin de faciliter l'épanouissement du sujet âgé. Selon le directeur du centre «Maadji», le docteur Poulo Sow, «notre crédo est de voir comment favoriser le maintien de la personne âgée à domicile».

Pour le professeur Mamadou Koumé, gériatre, on tend vers le vieillissement de la population et les conséquences seront, en outre, l'émergence des maladies chroniques. D'où la nécessité de mettre en place des unités de gériatrie au niveau des structures de santé. «L'inexpérience des familles complique la prise en charge des personnes âgées. Aujourd'hui, malgré la performance de notre système sanitaire, nous ne disposons pas de filière de gériatrie», a déclaré le professeur Koumé. Et de poursuivre: «dans la prise en charge des sujets âgés, en travaillant au maintien de vie de la personne, il est important de respecter aussi sa dignité.»

