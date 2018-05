Sénégal: Fondation Saint-Louis Jazz / 15 jours à un mois pour soumettre le projet - TIC-tac... TIC-tac...

Faire de l'association Saint-Louis Jazz une Fondation, la rendre plus «crédible»... Le projet se mâche et se remâche depuis l'an dernier, au moins. En conférence de presse hier, mardi 1er mai, le président de l'association, Me Ibrahima Diop, a expliqué qu'il avait 15 jours à un mois pour «soumettre le projet». De quoi rendre l'association plus «crédible».

Cette idée-là flottait déjà dans l'air l'an dernier : faire de l'association Saint-Louis Jazz une Fondation, pour un capital de 100 millions de francs CFA. Un projet que l'actuel ministre de la Culture, Abdou Latif Coulibaly, a d'ailleurs ouvertement soutenu lors de la cérémonie d'ouverture de cette 26ème édition : «On peut travailler là-dessus, pour la conception du document, avait-il déclaré. Nous sommes prêts à vous apporter notre expertise, à vous accompagner».

En conférence de presse hier, mardi 1er mai, le président de l'association Saint-Louis Jazz a annoncé que le «processus (serait) long». Il va d'abord falloir, par exemple, que la future fondation soit «reconnue d'utilité publique», une démarche que le ministère de la Culture devrait appuyer, en plus de l'implication du ministère des Finances. En termes de procédure toujours, Me Ibrahima Diop va devoir «soumettre le projet» en question, et autant dire que le délai est assez court : entre «une quinzaine de jours et un mois après cette édition» de Saint-Louis Jazz.

L'année prochaine, avance-t-on d'ores et déjà, la Fondation «pourrait être mise en place» et donc supporter «l'organisation» de la 27ème édition. D'autant plus qu'une fondation, explique le directeur de la communication de la Bicis, Malick Maguèye Diaw qui s'exprimait au nom du Directeur général de la boîte, Patrick Pitton, serait «plus crédible», avec par conséquent plus de «facilités fiscales».

En termes de bilan toujours, le budget est le même que celui de l'an dernier : «270 millions de francs CFA», avec le soutien du «partenaire historique» du Festival, la Bicis, dont la contribution tourne autour de «20-30 millions», selon les chiffres de Me Ibrahima Diop. Sans parler des «80 millions de matériel», du ministère de la Culture, des 15 millions reçus du président de la République, et du soutien de certaines «sociétés nationales et autres fondations».

On parle aussi de l'aide apportée par le président saint-louisien du Comité national olympique et sportif du Sénégal (CNOSS), Mamadou Diagna Ndiaye, qui a permis de «payer les cachets des artistes avant le début du Festival», et de « renouer», par ricochet, «avec la confiance des artistes».

Même si, se plaindra Me Ibrahima Diop, Saint-Louis Jazz attend des «chèques» et autres «virements». Quant aux généreux donateurs, certains d'entre eux auraient traîné les pieds : un mois avant le Festival pour la Bicis, qui «demande (tout de même) des comptes», «10 jours» pour le président de la République, etc.

Le président de Saint-Louis Jazz s'est tout de même montré assez optimiste. Lorsqu'il dit par exemple, que contrairement à l'an dernier où les responsables de l'association étaient «exposés à des poursuites civiles», «les pressions financières et les recouvrements, tous ces problèmes sont (aujourd'hui) presque derrière nous.»

Au cours de cette conférence de presse toujours, Me Ibrahima Diop a appelé la mairie de Saint-Louis, dont on attendrait toujours la subvention, à «porter le Festival, à s'impliquer davantage».