Cameroun/Gabon: Belgique - Tournoi Kalara 2018 - 23 anciens Lions indomptables pour affronter le Gabon

Cette année encore le football et l´action humanitaire constituent les principaux centres d´intérêts de la journée du samedi 05 mai 2018 pour l´association Kalara Belgique ; une journée-marathon placée sous le parrainage des Présidents Edwige Abena et Guy Andela et du Dr Pascal Feunou.

Cameroun contre Gabon, l´affiche-vedette

Alors que la ville de Bruxelles se mobilise au fur et à mesure qu´approche cette journée-marathon du samedi 05 mai 2018, le complexe sportif Vogelenzang quant á lui, s´est déjà revêtu de ses plus beaux atours. Un nouveau stade flambant neuf, entièrement gazonné et splendide attend impatiemment les anciennes gloires du Cameroun et du Gabon pour un match de gala inédit, qui va replonger les nombreux spectateurs attendus dans l´histoire des confrontations entre ces deux grands pays de football.

Ainsi, sous la conduite de Joël Epallè, parrain de l´association Kalara, lui-même ancien lion indomptable, 22 autres anciennes gloires du Cameroun, ex-lions indomptables sont annoncés. Ce sont Missè Missè, Eric Djemba Djemba, Njanka Beaka, Pierre Wome Nlend, Eric Matoukou, Pierre Kouemaha, Serges Mimpo, Mpané, Moukoko Mozer, Thierry Modo,Mbida Messi,André Kana-Biyick, Jean2 Makoun, Kima, Bernard Tchoutang, Essa Mvondo, Atango Pierrot, Kampos, Bayamba Bakalo, Elanga, Epane, Joel Eboué et Maboang Kessack. Face à eux, des anciennes gloires du football gabonais, résolument décidées á faire la peau à leurs adversaires. Sont annoncées, les présences de...

Dans l´attente de ce match de gala, plein de nostalgie, le public aura l´occasion de revoir d´autres anciens footballeurs à l´œuvre, ceci dans le cadre d´un tournoi des vétérans auquel vont prendre part les clubs Vétérans Duisburg, Vétérans Nyanga, les Lions de l´Atlas, 3-0 de Bruxelles, Camfbel Fc, Vétérans Berlin, 2-0 Ganshoren, 2-0 Bruxelles, Cesar Asbl. Au regard des équipes en présence, les rencontres seront de très bonne facture.

L´action humanitaire, toujours au premier plan

"Soutenir les élèves des zones défavorisées du Cameroun" est la raison de vivre de l´association Kalara Belgique depuis sa création. C´est ainsi qu´après avoir consacré toute la journée du samedi 05 mai 2018 au football et autres activités connexes dont la campagne de dépistages gratuits du VIH, diabète, HTA, une soirée culturelle dont le but est de récolter les fonds devant servir á aider les élèves défavorisés du Cameroun, aura lieu dans la magnifique salle « Dar Salam ». Au cours de celle-ci, outre la remise des trophées et des récompenses,

L´on se rappelle qu´en 2017, les fonds ainsi recoltés ont permi de faire des dons en manuels et en matériels scolaires aux éléves des écoles à Bonaléa, á Dibombari, Mossè et Yingui, dans la région du Littoral-Cameroun. Un évènement d´ailleurs couvert par camer.be

« Les bénéfices de cette soirée seront alloués au projet kalara«, indique Germaine Mone, présidente de l´association Kalara Belgique; pour elle, » participer à cette soirée festive est une autre façon de soutenir le projet kalara. Nous sommes très reconnaissants du soutien de longue date de Joël Epalle".

Voilà 7 ans déjà que l´ancien lion indomptable Joel Epalle soutient l´association Kalara Belgique: quel bel exemple de sacrifice et de disponibilité!

Informations générales

Tournoi Solidarité Kalara 2018

Stade : Complexe Vogelenzang

Adresse : Rue du chant d´oiseau- Vogelenzangstraat 130 - 1070 Anderlecht / Belgique

Soirée Gala Récolte de fonds

Lieu : Salle Dar Salam

Adresse : Quai de l´industrie 121 - 1080 Bruxelles / Belgique

Contacts

Tel. : +32 479 23 53 06

Tel. : +32 465 85 18 92