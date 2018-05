Gabon: Le gouvernement obligé de démissionner

Le Gabon se prépare à des législatives dont la date sera annoncée par la Cour constitutionnelle après avoir été saisie par le Centre gabonais des élections, une instance rassemblant des membres de la majorité et de l'opposition. Elle vient à peine de se mettre en place et a prêté serment ce 2 mai. Ce pays d'Afrique centrale est dirigé depuis 2009 par Ali Bongo Ondimba, fils d'Omar Bongo, président de 1967 à sa mort en 2009.

Le chef de l'Etat est libre de reconduire son Premier ministre ou de nommer une autre personnalité. La Cour constitutionnelle a décidé de transférer les pouvoirs de l'Assemblée nationale au Sénat, jusqu'à la proclamation des résultats des législatives, et de soumettre le contrôle du gouvernement au président de la République. Ce rôle est traditionnellement dévolu à l'Assemblée nationale. « On n'a jamais vu dans une République qu'une institution (soit) remplacée par une autre », estime Wilson-André Ndombet, politologue à l'Université Omar-Bongo de Libreville.

