Burkina Faso: Contrôle spécial Ramadan

En prélude au mois du Ramadan, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a effectué, le lundi 30 avril 2018, sur toute l'étendue du territoire national, des sorties de contrôle de prix, de la qualité et des poids des produits de grande consommation.

Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat mène, chaque année au mois du jeûne musulman, une campagne de contrôle de prix des denrées de grande consommation dénommée, « Contrôle spécial Ramadan ». Et pour cette année, la direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes, l'Agence burkinabè de normalisation, de la métrologie et de la qualité et les directions régionales ont initié, sur toute l'étendue du territoire national, des sorties de contrôle de prix, de la qualité et des poids des produits de grande consommation. Le top de départ a été donné, le lundi 30 avril 2018 à Ouagadougou, par le ministre en charge du commerce, Harouna Kaboré. Selon lui, les contrôles concerneront les importateurs, les grossistes et les détaillants. Les produits de grande consommation sont, entre autres, le sucre en poudre ou granuleux, le lait, l'huile, la farine, le riz et le spaghetti.

L'objectif de ce contrôle spécial Ramadan, a fait savoir le ministre en charge du commerce, est de veiller au respect de la réglementation en matière économique. De ce fait, il a invité les commerçants à respecter les marges de prix fixées par la règlementation en vigueur et à se départir des pratiques illicites en matière de commerce. Le ministre Kaboré a également exhorté ses services de contrôle à s'évertuer dans leurs tâches quotidiennes, afin de garantir l'accessibilité des produits de grande consommation aux populations. M. Kaboré a mis l'occasion à profit pour souhaiter un bon mois de Ramadan aux fidèles musulmans. Après cette déclaration, les équipes de contrôle se sont déportées sur les différents points de commerce. Au marché de Sankaré yaaré, la boutique de Seydou Tassembédo a été la première cible des contrôleurs. Les contrôles se sont focalisés sur le prix, la qualité et la date de péremption des produits de grande consommation.

Les fourchettes sont acceptables

Dans cette boutique, les prix semblent être respectés. En ce qui concerne les prix, le coût d'un bidon d'huile de 20 l varie entre 11 500 et 12500 F CFA, le riz de 50 kg se situe entre 16000 et 17500 F CFA, un sac de sucre en poudre de 50 kg est à 21000 F CFA, un sac de farine GMF de 50 kg est fixé à 17500 F CFA et un sac de lait Milk power de 25 kg est à 47 500 F CFA. Selon le vérificateur des prix de la concurrence, Arnaud Zongo, ces fourchettes sont acceptables, d'autant plus qu'elles sont conformes aux textes en vigueur. Toutefois, certains documents ont été demandés dans un délai de 48 heures. Il s'agit du registre de commerce et de crédit mobilier, du double des factures de vente du 1er janvier au 30 avril 2018, des factures d'achat des produits relevés et des barèmes des prix et de condition de compte. « Les documents sollicités permettent de vérifier la conformité entre les marchandises déclarées lors du contrôle et celles disponibles », a indiqué Arnaud Zongo.

Le semi-grossiste Seydou Tassembédo se réjouit de cette initiative. « C'est une bonne chose car, cela permettra aux populations de manger sainement », a-t-il souligné. Ensuite, c'est au tour de la boutique de Rouamba Adama de recevoir l'équipe de contrôle. Là, des irrégularités notamment sur les dates ont été constatées sur les emballages de certains produits. En fait, les écritures sont illisibles. Ce qui a conduit l'équipe de contrôle à saisir au pied levé 16 bidons d'huile de 20 l et 11 sacs de farine de 50 kg. Le gérant a justifié cette illisibilité par le frottement des sacs et des bidons. « A force de transporter, les écritures peuvent s'effacer, sinon il y avait les dates de péremption », a-t-il précisé. Malgré cette justification, il lui a été demandé de fournir les documents cités précédemment, le mercredi 2 mai 2018 au service de contrôle et de la répression des fraudes.