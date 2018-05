Burkina Faso: Le mung bean, bientôt dans la ration des soldats

Selon les témoignages, une cinquantaine d'individus lourdement armés, non encore identifiés, venus… Plus »

Le Larlé Naaba Tigré a, à son tour, fait remarquer que ce projet cadre avec les politiques nationales. «Le souhait des plus hautes autorités du pays est de produire et consommer burkinabè», a-t-il souligné, avant de se livrer à un petit cours de nutrition sur le mung bean. Cet aliment, a-t-il dit, dispose de nombreuses vertus. Il est nutritif, énergisant, un alicament, c'est-à-dire à la fois aliment et médicament. Un kilogramme de mung bean, a insisté le Larlé Naaba, peut assurer au moins la ration de 8 personnes. La consommation du mung bean a aussi un apport économique, en ce sens qu'elle sera créateur d'emplois et de devises pour le monde paysan. «Ce sont les paysans burkinabè, qui vont ressentir l'impact des éventuelles commandes pour la consommation», s'est réjoui le ministre du Mogho Naaba. Il ne doute pas de la capacité des producteurs à satisfaire toutes les demandes. «Nos paysans ont la capacité de produire suffisamment pour tous les citoyens burkinabè», a-t-il conclu.

Après avoir goûté ces mets, la satisfaction était unanime dans les rangs. A commencer par le colonel-major Edmond Compaoré, qui a reconnu la qualité du mung bean. «L'ensemble du personnel de la garnison a apprécié et est pleinement satisfait», a confié Edmond Compaoré. A l'entendre, cette dégustation est la bienvenue, car pour lui, il est de bon ton que l'on fasse apprécier ces mets par les soldats qui sont les principaux bénéficiaires. Et cela, même si les premiers responsables de l'armée ont donné leur aval. Edmond Compaoré a aussi laissé entendre que la consommation du mung bean présente un avantage particulier, en ce sens qu'elle boostera la consommation locale. Ce qui participera, selon lui, à l'économie du pays. Tout en louant le travail abattu par le Larlé Naaba dans la promotion de produits «bio», le colonel-major Edmond Compaoré a souhaité plein succès à cette initiative. Sylvie Guigma est officier de police judiciaire (OPJ), stagiaire de gendarmerie. Elle a manifesté sa satisfaction après sa première expérience avec le «haricot mungo».

