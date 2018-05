Burkina Faso: Audrey Pulvar fait le point de son séjour au chef de l'Etat

Selon les témoignages, une cinquantaine d'individus lourdement armés, non encore identifiés, venus… Plus »

Cela m'a permis d'apprendre beaucoup du pays », a indiqué la journaliste et militante féministe, Audrey Pulvar. Elle a soutenu qu'elle a été choquée par les attaques terroristes qui ont frappé Ouagadougou en plein cœur le 2 mars 2018. Cette visite a été une occasion, selon elle, de présenter ses condoléances au Président du Faso et d'apporter son soutien au peuple burkinabè dans sa lutte contre l'hydre terroriste.

En visite au Burkina Faso dans le cadre des activités de la Fondation pour la nature et l'homme, Audrey Pulvar a été reçue en audience par le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, le lundi 30 avril 2018 à Ouagadougou. A sa sortie d'audience elle a indiqué avoir fait au chef de l'Etat le point de son séjour au Burkina Faso. « Je suis d'abord venue en tant qu'amie du Burkina Faso parce que c'est un pays cher en mon cœur que j'ai découvert grâce à mes activités en tant qu'ambassadrice d'Action contre la faim. J'ai parcouru le Burkina profond pendant deux semaines surtout dans la région de l'Est.

