Sénégal: Le gouverneur Amadou Sy souligne l'urgence de "tracer le Thiès de demain"

Pour M. Sy, Thiès, de par sa position de carrefour aussi, est "en train de jouer un rôle et devra jouer un rôle encore plus important".

La position occupée par cette région, déjà au plan économique, sera renforcée par "l'ensemble des avantages liés au fait qu'on est en train de sortir Dakar de Dakar, (et) de développer la zone tampon et l'intérieur du Sénégal", a-t-il projeté.

Il a cité, en guise d'illustration, le cas de l'autoroute à péage Dakar-Thiès qui, selon lui, était sur la table depuis longtemps, et dont les travaux avaient démarré seulement en 2007, au moment où ils coûtaient plus cher et où "le problème (de la mobilité) était déjà là".

"J'ai dit aux préfets qui sont ici : 'il faudrait que nous imaginions dès maintenant le Thiès de demain ; si on est là à gérer le Thiès d'aujourd'hui, nous sommes, à la limite, floués et dépassés'"', a-t-il rapporté en soulignant la nécessité d'anticiper les problèmes.

