Algérie: Le Sextet de jazz "Jean-Marie-Ecay" anime un concert à Alger

Durant une heure et demie de temps, le sextet à rendu les pièces, "Zazpiak Bat"(7/8), "Louisiana Color" (blues ternaire), "Saturne" (funk-jazz pour saxophone), "Bras dessus, bras dessous" (pièce reprise par Claude Nougaro), "I Got a Rythm", "Gemini Mode" (jazz contemporain pour violon), "Up the Baou", (11/8 ternaire, empreint du 6/8 de la musique chaâbie), "Sambouka" (jazz-reaggae-disco), "Beleharra" (5/4) et "Format"(4/4, conçu avec Didier Lockwood).

Soutenu par Mika Lecoq aux claviers et au chant, Fifi Chayeb à la basse, Damien Schmitt à la batterie (qui s'est déjà produit à Alger en janvier dernier avec "DAM'NCO", sa propre formation), Eric Seva au saxophone et Robin Antunes au violon, Jean Marie Ecay a embarqué l'assistance dans un univers excellant de musicalité.

Dans une prestation époustouflante de maîtrise et de technique, Jean Marie Ecay à la guitare a étalé avec ses musiciens, une dizaine de ses compositions, conçues dans la magie des cadences irrégulières et la richesse de la dissonance harmonique qui caractérise la musique jazz.

