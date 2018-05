Algérie: Médéa - Relance des travaux des sections de la 4e rocade d'Alger, d'ici fin août

"D'autres contraintes, liées notamment au déplacement des réseaux électrique et d'AEP, ayant induits des glissements sur les délais de réalisation de ce projet, sont également pris en charge", a-t-il noté, assurant que les travaux de déplacement des lignes électriques de haute tension et des canalisations de la conduite du barrage de Ghrib, qui longent une partie de ce tracé, seront achevés d'ici la fin juillet prochain.

"La réalisation des sections de la 4è rocade d'Alger, situées entre les limites de la wilaya d'Ain-Defla et la sortie sud de la commune de Berrouaghia (RN 1), va redémarrer, au plus tard à la fin du mois d'août prochain, après la prise en charge des contraintes à l'origine des arrêts répétitifs enregistrés sur ce projet", a indiqué Yahia Meziane, lors de l'examen du dossier des travaux publics en conseil de l'exécutif.

