Algérie: Ligue des champions (1e j/Gr. B)/MCAlger-Difaâ El Jadidi - Débuter par une victoire

ALGER - Le MC Alger accueille la formation marocaine de Diffaâ El Jadidi vendredi soir (20h00) au stade 5-juillet en match de la première journée de la Ligue des champions avec l'ambition d'engranger les trois premiers points dans cette prestigieuse compétition africaine de clubs.

Mal en point en championnat de Ligue 1 Mobilis depuis quelques journées, le "Doyen", qui risque de finir la saison loin du podium, espère renouer avec le succès à l'occasion de la réception des Marocains.

Les hommes de Bernard Casoni qui nourrissaient beaucoup d'ambitions, n'ont désormais que la Ligue des champions pour sauver leur saison, ce qui passe obligatoirement pas un succès vendredi avant un court déplacement à Sétif contre l'ESS lors de la deuxième journée dans une confrontation 100% algérienne.

Le MC Alger, qui reste sur deux défaites de rang en championnat dont la dernière face à l'USM Bel-Abbès à domicile (1-2) qui lui a coûté sa place sur le podium, abordera la rencontre de vendredi sous une pression énorme où l'erreur est strictement interdite.

Les coéquipiers de Derrardja ont repris les entraînements avec un moral au plus bas après la série de contre-performances et sont condamnés à réagir face à l'équipe marocaine pour endiguer cette mauvaise série.

Face à cette situation difficile, le staff technique, sous la conduite du technicien français Casoni, a axé son travail sur le plan mental pour remotiver sa troupe et mieux aborder ainsi la rencontre de vendredi soir.

"J'attends une réaction forte de la part de mes joueurs à l'occasion de cette importante rencontre. Nous sommes dans l'obligation de réagir et surtout gagner pour bien entamer cette compétition africaine d'autant que notre objectif est d'aller le plus loin possible en Ligue des champions", a indiqué Casoni.

Pour cette rencontre, le MC Alger va récupérer plusieurs joueurs cadres qui avaient manqué les derniers matchs de championnat à l'instar du buteur Nekkache, du Malgache Amada et du gardien international Chaouchi qui a purgé ses quatre matchs de suspension au niveau local.

"Je veux oublier au plus vite ma suspension et penser à l'avenir à commencer par la rencontre contre Difaâ El Jadidi. Personnellement, je ne connais pas cette équipe mais nous sommes déterminés à gagner. Je suis prêt à reprendre ma place et réussir un grand match", a déclaré Chaouchi.

Pour battre les Marocains, les attaquants du MC Alger doivent retrouver leur efficacité qui a fait beaucoup de mal aux défenses adverses dans les différentes compétitions. Le trio Derrardja, Nekkache et Souibaâ, qui constitue la force de frappe du club cette saison, a perdu un peu de son réalisme lors des quatre derniers matchs notamment Nekkache qui n'a plus marqué depuis le 12 mars dernier contre le MC Oran.

De son côté, Difaâ El Jadidi qui participe pour la première fois à la phase de poules de la Ligue des champions, est à pied d'oeuvre depuis mardi à Alger, décidé à frapper un grand coup contre le MCA.

Arrivés avec un moral au beau fixe après la large victoire en déplacement contre Marrakech (5-2) en championnat local, les hommes d'Abderrahim Talib se sont entraînés mardi soir à Aïn Bénian avant les deux autres séances au programme dont la dernière jeudi soir au stade du 5-juillet à l'heure du match.

Contre le MC Alger, les Marocains seront privés de leur attaquant Al Wardi, blessé lors du dernier match de championnat mais enregistrent en revanche le retour de leur milieu de terrain Baâmar et miseront beaucoup sur Ayoub Ngah et Fabrice Ngah pour surprendre la défense algéroise.

La rencontre MC Alger - Difaâ El Jadidi sera dirigée par un trio arbitral tunisien sous la conduite de Sadok Selmi, assisté d'Anouar Hmila et d'Attia Amsaâd.