Algérie: Ligue 1 Mobilis (28e journée) - Le derby CRB - PAC à l'affiche

En ouverture de cette 28e journée, et outre la victoire du NAHD chez l'ESS (2-1), le MC Alger avait été dominé à domicile par l'USM Bel-Abbès (2-1), au moment où son voisin, l'USM Alger avait renversé le MC Oran (3-1) à Bologhine.

Pour sa part, l'actuel premier club non-relégable, l'Olympique de Médéa accueillera l'USM Blida, le premier club officiellement relégué en Ligue 2 Mobilis, et sa mission s'annonce donc plus facile que celle de l'avant-dernier, l'USM El-Harrach, qui sera en danger chez la JS Saoura (3e/45 pts) laquelle cherche à concurrencer le NAHD pour la deuxième place du classement général, qualificative à la prochaine édition de Ligue des champions.

Le Chabab, qui ne dispose actuellement que de deux longueurs d'avance sur le premier non-relégable, l'Olympique de Médéa, sera dans l'obligation de gagner ce match et éviter ainsi toute mauvaise surprise dans cette dernière ligne droite du parcours, surtout qu'il ne reste plus que trois journées avant l'épilogue.

ALGER - Le derby algérois CR Belouizdad - Paradou AC, entre le 11e qui reçoit le 8e, sera à l'affiche de la 28e journée de Ligue 1 de football, entamée le 27 avril et devant s'achever vendredi, et qui verra le leader, le CS Constantine accueillir la JS Kabylie, finaliste malheureuse de la Coupe d'Algérie 2017-2018.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.