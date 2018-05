Gabon: Négociations économiques internationales - Le Congo a pris part au rendez-vous de Libreville

Le pays a été représenté au quatrième atelier annuel tenu du 23 au 27 avril dernier, dans la capitale gabonaise, par le colonel Eric Dibas-Franck, président de l'Association congolaise du droit maritime (Acodem).

Le quatrième atelier annuel sur les négociations économiques internationales avait pour but de renforcer les capacités de négociation de l'Afrique pour améliorer son engagement avec le reste du monde. Organisé par la Commission économique pour l'Afrique(CEA), cet atelier a permis aux négociateurs nationaux de tous les pays africains, aux représentants de la commission de l'union africaine, des commissions économiques régionales, des institutions académiques et d'autres experts mondiaux en matière de négociations économiques d'échanger leurs expériences, d'explorer les options et les stratégies pour une éventuelle coordination des positions. La rencontre a été également l'occasion d'écouter et interagir avec les grands penseurs et praticiens mondiaux dans le domaine des négociations économiques.

Pendant près d'une semaine, ils ont échangé autour des thématiques telles que l'investissement, la fiscalité et les instruments financiers, le commerce, les contrats relatifs aux ressources naturelles et sur l'activité homme-femme comme défi intersectoriel dans les négociations économiques internationales.

Le but visé était de combler les lacunes perçues dans les compétences des gouvernements et des institutions africaines ainsi que dans leur aptitude à négocier des accords internationaux qui servent au mieux les intérêts nationaux et continentaux.

Aujourd'hui, les gouvernements africains ont toujours fait appel aux institutions continentales afin que celles-ci fournissent une assistance en matière de renforcement des capacités dans le domaine des négociations. Cet atelier a donc répondu à ces appels avec un accent particulier sur les mesures à mettre en place pour que les États membres puissent au mieux protéger leurs intérêts nationaux au détriment d'accords / contrats internationaux peu avantageux.

Représentant la République du Congo à ce rendez-vous panafricain, le colonel Eric Dibas-Franck a souligné l'importance pour son pays et son association de participer à de telles rencontres. « Ce séminaire a été un véritable moment d'échange et de partage, il nous a permis de découvrir un certain nombre de situations topiques sur lesquelles il fallait apporter des réponses concrètes. Nous sortons de-là bien aguerris de pouvoir apporter davantage notre contribution si nécessaire dans le cadre de négociation », a-t-il dit.

Eric Dibas-Franck a ajouté que l'Acodem, à travers sa modeste personne, tirera à coup sûr des bénéfices substantiels grâce à la domestication des ombres et des lumières d'une négociation commerciale internationale s'agissant du commerce maritime, de la fiscalité maritime mais aussi des investissements maritimes ou encore des ressources naturelles provenant de l'offshore.

Intitulé « Renforcer les capacités de négociation de l'Afrique pour un meilleur engagement avec le monde », cet atelier s'est fondé sur le rôle de la CEA à promouvoir des politiques et des programmes qui renforcent le processus d'intégration économique africaine, en aidant les États membres à élaborer des positions communes lors de négociations internationales et en améliorant également les compétences des négociateurs africains à obtenir des accords optimaux pour leur pays et région des négociations bilatérales et internationales.

Notons que cette activité a permis aux participants de s'armer des outils nécessaires pour mener à bien les négociations économiques internationales.