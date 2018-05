Afrique: CAF Ligue des Champions - Le Difaâ El Jadidi à Alger pour surprendre le Mouloudia

Le Difaâ El Jadidi participe pour la première fois à la phase de poules de la Ligue des Champions. Pour une premiere sur le plan continental, le club marocain n'a pas été épargné par le tirage au sort. Le deuxième représentant du Royaume chérifien en Ligue des Champions est tombé dans un groupe explosif. Les Doukkalis affronteront, le TP Mazembe, le Mouloudia d'Alger et l'Entente Sportive de Sétif en phase de poules.

Pour le compte de la première journée, le Difaâ El Jadidi sera au stade du 5 juillet à Alger pour affronter le Mouloudia Club d'Alger. Les Marocains ne débarquent pas dans la capitale algérienne en victime résignée. Même novice dans cette compétition, le Difaâ El Jadidi est décidé à frapper un grand coup contre le MCA. Les hommes d'Abderrahim Talib abordent cette première journée de la Ligue des Champions avec un moral au beau fixe après la large victoire en déplacement contre Marrakech (5-2) en championnat local.

L'entraineur adjoint du Difaâ El Jadidi, Mohamed Fadli, estime que son équipe fera tout pour réaliser un bon résultat ce vendredi contre le Mouloudia d'Alger. «Grâce à internet, on a une idée sur le Mouloudia d'Alger. Malgré que l'équipe traverse une mauvaise passe, celle-ci a de très bonnes individualités et qui pratique un beau football. On sait que notre mission ne sera pas facile, mais on est prêts pour réaliser le meilleur résultat possible. J'espère que le fair-play régnera dans ce derby maghrébin et qui le meilleur gagne. C'est vrai que nous on a un match important pour le titre contre Tanger, mais comme je vous ai déjà dit, on est là pour réaliser un bon résultat.»

Le deuxième meilleur buteur de l'équipe Bilel Megri est très optimiste pour que son équipe débute avec une victoire. «Nous avons visionné les points forts et les points faibles de cette équipe du Mouloudia et nous ne sommes pas venus ici pour faire de la figuration. Nous sommes là pour gagner afin de bien entamer cette phase des poules de la Ligue des champions. En tant qu'attaquant, je ferai tout pour marquer.»