Algérie: Coupe de la CAF - L'USM Alger avec un moral gonflé à bloc

L'USM Alger a hérité du groupe D suite au tirage au sort de la phase des poules de la Coupe de la CAF. Les Rouge et Noir disputeront leur qualification en quarts de finale contre Rayon Sports du Rwanda, Young Africans de la Tanzanie et Gor Mahia FC du Kenya. Les gars de Soustara débutent leur périple continental avec la réception des Young Africans ce dimanche pour le compte de la première journée de la Coupe de la CAF.

« C'est un important rendez-vous qu'on ne doit surtout pas rater. Je crois que la dernière victoire réalisée face au MCO nous permettra de préparer cette rencontre dans la sérénité mais surtout avec un moral gonflé à bloc. On doit maintenant mettre le championnat national aux oubliettes et se concentrer sur notre rendez-vous africain », a confié Faouzi Yaya dans des propos relayés par competition.dz.

L'attaquant usmiste affirme que lui et ses partenaires sont déterminés à entamer la phase des poules sur une bonne note. « On ne doit en aucun cas rater l'entame. Autrement dit, c'est très important de commencer la phase des poules de la coupe de la CAF sur une bonne note car cela va nous motiver davantage pour la suite du parcours. On s'attend à un match difficile, certes, face à un adversaire inconnu, mais on jouera à domicile et devant nos supporters et un faux pas est strictement interdit pour nous. Pour espérer se qualifier pour les quarts de finale de la compétition, on devra gagner tous nos matchs à la maison et essayer de ramener le maximum de points de nos déplacements. »

Une chose est sûre, la dernière victoire réalisée en championnat face au MCO leur permettra d'aborder cette première journée de la phase des poules de la Coupe de la CAF dans la sérénité mais surtout avec un moral gonflé à bloc.