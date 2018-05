Angola: Le pays attire l'investissement au forum Japon-Afrique

L'événement, qui a lieu tous les trois ans, vise à encourager non seulement la création de partenariats entre acteurs privés africains et japonais mais aussi à encourager les entreprises japonaises à investir directement sur le continent africain.

Le Forum Japon-Afrique pour la promotion d'affaires a été décidé lors du sixième sommet de la Conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique (TICAD) qui s'est tenue à Nairobi au Kenya en 2016, par les Chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et du Japon.

António Marcolino Pombal considère que la rencontre servait aussi à renforcer les relations entre le Japon et les Etats africains. Il a révélé que le pays du soleil levant était l'un des principaux investisseurs sur le continent et a appliqué de nombreux investissements pour le développement durable de plusieurs pays africains, dont l'Angola.

Parlant à l'Angop, à l'aéroport de Luanda, le directeur national de l'intégration, la coopération et des affaires internationales du Ministère de l'Economie et de la Planification, António Marcolino Pombal, a dit que l'Angola avait des programmes internes qu'il souhaite améliorer avec les investissements directs et externes du Japon.

Luanda — L'Angola participera au Forum économique public-privé Japon-Afrique, qui aura lieu jeudi et vendredi à Johannesburg, en Afrique du Sud, dans le but d'attirer l'investissement japonais pour le développement du continent.

