Angola: Des agriculteurs reçoivent des intrants pour la deuxième saison agricole

"Nous avons pu distribuer tous les moyens aux associations légales dans toutes les municipalités de la province de Huíla, car le secteur agricole est l'un des ceux qui créent plus d'emplois et plusieurs actions déjà mises en œuvre pour la production alimentaire à grande échelle".

Le groupe cible a reçu, à travers l'Institut de Développement Agricole (IDA) 903 tonnes d'engrais (12-24-12), 116 tonnes de sulfate d'ammonium, quatre mille charrues, 63 charrettes et mille houes, utilisées dans la laboure de 259.453 hectares, pour produire de grandes quantités de tubercules, de légumes et d'arbres fruitiers afin d'améliorer le régime alimentaire des communautés.

C'est ce qu'a informé mercredi, à l'Angop, à Lubango, le directeur du bureau provincial de l'agriculture et de la pêche, Lutero Campos, à propos de la stratégie du secteur pour la promotion de l'agriculture et la diversification de l'économie nationale.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.