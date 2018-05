Angola: La gouverneure de Bengo veut plus d'engagement des fonctionnaires publics

Domingos João Lourenço, secrétaire Général du Gouvernorat de Bengo; Mário Silva, directeur du Bureau de communication institutionnelle et presse du gouvernorat de Bengo, ainsi que des conseillers et des directeurs du bureau de la gouverneure.

Lors de la cérémonie, ont été investis José Francisco Bartholomeu Pedro au poste de directeur du Bureau provincial de l'enregistrement et de l'organisation administrative; José Domingos Muginga da Silva, directeur du Bureau provincial des transports, du trafic et de la mobilité urbaine; Pedro Silvestre Correia, directeur provinciale d'études, Planification et statistiques; Maria Clementina Gomes da Silva, directrice du Bureau provincial de l'environnement, de la gestion des déchets solides et des services communautaires.

Se confiant à la presse, la nouvelle directrice du Bureau provincial de l'environnement, gestion des déchets solides et des Services communautaires, Maria Clementina Gomes da Silva, a affirmé que son secteur avait beaucoup, sinon tout, à faire et donnera le maximum pour contribuer au développement de Bengo.

Caxito — La gouverneure de Bengo, Mara Quiosa, a appelé mercredi à Caxito, les fonctionnaires de la province d'être plus engagés dans leur mission de servir avec zèle et dévouement les habitants de cette région du pays.

