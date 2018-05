Angola: Le pays à la Journée mondiale sur la liberté de presse

La journée est une occasion d'informer les citoyens des violations de la liberté de presse - un rappel que dans de nombreux pays à travers le monde, les publications sont censurées, condamnées à une amende, suspendues et fermées, tout comme les journalistes, les rédacteurs et les éditeurs sont harcelés , attaqués, détenus et même assassinés.

Shawka, le photographe égyptien, a été arrêté le 14 août 2013 alors qu'il couvrait une manifestation sur la place Rabaa Al Adawiya au Caire. Avec le thème «Médias, justice et état de droit: le contre-pouvoir du pouvoir», la rencontre rassemblera des délégations de plus de 100 pays.

Parlant à l'Angop, Teixeira Candido a dit que l'occasion sera utilisée par l'Organisation des Nations Unies, la science et la culture (UNESCO), pour remettre le prix annuel de liberté de presse Guillermo Cano au photographe égyptien Mahmoud Abou Zeid, connu par Shawkan, emprisonné depuis août 2013 et risquant d'être condamné à mort.

Luanda — Un forum sur la transparence, l'accès aux sources et la liberté des médias face au pouvoir politique et économique, entre autres, débute ce mercredi, à Accra, au Ghana, dans le cadre de la Journée mondiale de la liberté de presse, qui se commémore jeudi 03 mai.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.