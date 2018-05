Niger: Confidentiel Afrique sort son premier numéro Hors-série sur le Niger

Le site d'informations Confidentiel Afrique opère une mutation majeure en sortant en version papier son premier numéro Hors-série sur le Niger. Selon Soumaila Aidara, dans son éditorial, cette édition spéciale version papier Format magazine consacrée sur le Niger ouvre la page des éditions HORS SÉRIE.

C'est un magazine en couleurs de 92 Pages. Du lourd du point de vue de la Charte infographique et du contenu axé sur l'économie, le monde des affaires, la société civile émergente et la politique au Niger. Une immersion dans le Niger d'en haut en d'en bas.

Soumaila Aidara indique toujours dans son édito qu'à travers ce nouveau produit, ils vont donner la parole aux décideurs, aux jeunes talents qui montent en puissance, aux gens anonymes jusque là, mais qui sont des génies dans leurs domaines respectifs. Toujours avec comme valeur ajoutée: livrer de l'information exclusive et stratégique.

De même, ils comptent sur les suggestions, critiques et autres remarques pour progresser.

«Nous vous laissons plonger dans la lecture du Spécial HORS SÉRIE NIGER : «L'engagement d'un quinquennat pour l'émergence», ajoute Soumaila Aidara.

D'ailleurs, le promoteur du site Confidentiel Afrique a de quoi pavoiser. Ce dernier s'est réjoui de voir que le site a su faire son chemin. Parce qu'il compte 4 millions 666 999 de lecteurs au 31 décembre 2017.

D'après toujours Soumaila Aidara, le pari était osé, audacieux mais jouable. S'ils ont réussi, c'est parce qu'ils se sont donnés à fond les moyens pour relever les défis des attentes des uns et des autres. Leur devise: donner le pouvoir à nos lecteurs.

Et pourtant la partie n'était pas facile au début. Compte tenu d'un contexte et d'un environnement concurrentiel international extrêmement difficile et âpre, les médias ont une obligation de restitution d'une information vraie (donc vérifiée et recoupée à la bonne source), aux lecteurs.

«Nous sommes liés par un contrat de confiance et de complémentarité autour de la plateforme interactive. Ceux qu'ils pensent de nous à travers nos productions rendues enquêtes, reportages, éclairages, (focus, portraits, interviews,), ces millions de lecteurs nous intéressent et est un puissant indicateur à forte valeur ajoutée pour corriger, limer, ajuster, améliorer nos contenus et aller de l'avant», renseigne Soumaila Aidara dans son édito.

En effet, Confidentiel Afrique depuis le début de l'aventure s'est imposé cette exigence première: celle de servir la bonne info à ses lecteurs. Leur segment est celui de l'information exclusive. À preuve, à la date du 1er janvier 2018, ils ont livré au total 329 exclusivités et une dizaine d'interviews Grand Format.