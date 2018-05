Ile Maurice: Miss Universe Mauritius - 18 jeunes filles en finale ce samedi

Le concours Miss Universe Mauritius 2018 entame sa dernière ligne droite. Les 18 finalistes en lice logeront à l'hôtel Angsana Balaclava Mauritius à partir de ce jeudi 3 mai. Elles se prépareront pour la finale qui aura lieu à 18 heures le samedi 5 mai.

Les prétendantes à la couronne Miss Universe Mauritius 2018 auront droit à plusieurs activités pendant les trois jours qu'elles passeront dans cet hôtel cinq-étoiles de Balaclava, dans le nord-ouest de l'île Maurice. Elles pourront s'adonner à l'hydrothérapie, au yoga sur la plage et à la méditation entre leurs répétitions.

Le jour J, les finalistes porteront des vêtements selon le thème «Tropical». Elles défileront dans des robes de cocktail, dans des maillots de bain et dans des tenues de soirée. Cette finale verra aussi la performance d'artistes locaux.

Paul van Frank, General Manager d'Angsana Balaclava Mauritius, fera partie du jury. «I am delighted and honoured that our esteemed resort has been chosen to host this year's Miss Universe Mauritius. As with the planning of every event held at the resort, we are committed in overseeing every little detail to ensure the utmost success of this national event», dit Paul van Frank.

La Miss Universe Mauritius 2018 sera ambassadrice de l'hôtel Angsana Balaclava Mauritius. L'établissement a décroché le Best Destination Spa in Mauritius aux World Luxury Awards en 2014.