Ile Maurice: Conférence internationale de hindi - Maurice hôte pour la troisième fois

«Global Hindi and Indian Culture.» C'est le thème de la 11e édition de la World Hindi Conference qui se tiendra à Maurice du 18 au 20 août. L'annonce a été faite par la ministre de l'Education, Leela Devi Dookun-Luchoomun, lors d'une conférence de presse au siège du World Hindi Secretariat à Phoenix, ce mercredi 2 mai. Le haut-commissaire indien, Abhay Thakur, y était aussi.

Ce n'est pas la première fois que la conférence internationale de hindi se tient sur notre sol. Les deux premières fois remontent à 1976 et 1993. Et selon Leela Devi Dookun-Luchoomun, après l'Inde, Maurice est le second pays à avoir accueilli cet événement pour la troisième fois.

Sushma Swaraj, invitée d'honneur

La ministre ajoute que cette fois-ci, la conférence internationale d'hindi est organisée conjointement par les gouvernements mauricien et indien. Soulignons que la 11e édition de la World Hindi Conference aura pour invitée d'honneur la ministre indienne des Affaires extérieures, Sushma Swaraj.

Le centre de conférences Swami Vivekananda à Pailles accueillera cette conférence de trois jours. Au programme: des expositions sur le journalisme et des livres en hindi ainsi que le lancement de bouquins par des auteurs indiens réputés, des présentations de poésies et des programmes culturels présentés par des Indiens et des Mauriciens. Les personnalités éminentes de même que des enseignants en hindi du primaire et secondaire seront aussi récompensées, à travers le lancement du Best Hindi Educator Award. Une démonstration des meilleures pratiques dans l'enseignement et l'apprentissage de la langue à Maurice est aussi à l'agenda.

Technologie, statut, journalisme, écriture créative...

Plusieurs sous-thèmes ont été identifiés dans le cadre de cette conférence. A savoir la promotion du hindi à travers la technologie (l'Internet et les réseaux sociaux), la connexion entre la langue et la culture. Mais aussi le statut du hindi dans la diaspora indienne et son utilisation comme une langue mondiale, la littérature pour enfants, le journalisme.

Sans compter l'écriture créative et les traductions en hindi, les dictionnaires et les encyclopédies en hindi. Et finalement, les problèmes rencontrés par les personnes qui ne parlent pas hindi mais qui sont impliquées dans l'apprentissage de cette langue.

Inscription en cours

Selon la ministre de l'Education, 25 pays participeront à cette conférence internationale. D'ailleurs, l'inscription en ligne est en cours depuis le lancement d'un site web dédié, en avril dernier, soit https://www.vishwahindisammelan.gov.in/