Cote d'Ivoire: Journée mondiale de la liberté de la presse - L'ISTC réfléchit sur les enjeux du numérique

Selon Dr Alfred Dan Moussa, directeur général de l'Istc-Polytechnique, « l'Istc veut célébrer à sa manière la Journée mondiale de la presse, en permettant à des experts de venir partager leurs expériences avec les étudiants. C'est aussi l'occasion de rendre un hommage aux pionniers et aux animateurs de la radio et le journal de l'école ».

Les animateurs de ce panel sont: Israël Yoroba, journaliste, expert en médias sociaux et consultant en communication, Lassina Ouattara, chef de service de l'Information en ligne de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (Rti), Christophe Koffi, journaliste à l'Agence France presse (Afp) et Patrick Fort, directeur des programmes Afp.

En prélude à cet événement, l'Institut des sciences et techniques de la communication (Istc-Polytechnique) a organisé un panel ce mercredi 2 mai 2018, au sein dudit établissement autour du thème: «Enjeux et défis du numérique dans la valorisation des contenus de presse».

