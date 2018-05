Congo-Kinshasa/Algérie: CAF Ligue des Champions - L'ES Sétif vise les 3 points face au TP Mazembe

Broyant du noir ces derniers temps, l'Entente de Sétif met le cap sur la phase de poules de la CAF Ligue des Champions.

Pour le compte de la première journée de la phase des poules de la compétition, l'Aigle Noir effectue un déplacement périlleux à Lubumbashi pour affronter le TP Mazembe. Malgré un effectif décimé suite à des blessures, l'ES Sétif compte bien surprendre les Corbeaux dans leur antre de Kamalondo.

« Cette rencontre se jouera entre deux équipes qui se connaissent très bien, vu qu'ils se sont rencontrés sept (7) fois, a indiqué le vice-président du club de Sétif, Hassan Snoussaoui, dans des propos relayés par l'APS. L'équipe de l'Entente ne reculera pas devant les congolais lors de ce match, car nous irons pour arracher les trois points et renforcer nos chances de passer au prochain tour, et jouer avec un avantage réconfortant lors des deux prochains matchs à domicile contre le MC Alger (Algérie) et Difaâ Hassani d'El Jadida (Maroc), a détaillé le responsable de la délégation de l'ES Sétif. Nous n'avons effectué aucune préparation spéciale pour ce match, tous les joueurs sont prêts et conscients de la responsabilité ».

De son côté, le défenseur central, Anes Saâd, a assuré que lui et ses coéquipiers sont conscients de leur mission à Lubumbashi pour cette première journée de la CAF Ligue des Champions, soulignant que « les joueurs de l'ESS, qui sont déterminés à remporter la victoire, œuvreront à garder les filets propres et à marquer le maximum de buts à l'extérieur ».