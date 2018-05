Afrique de l'Ouest: Attaques terroristes au Mali et au Nigeria - Buhari et IBK ont du pain sur la planche

Par communiqués interposés, groupes armés et représentants de communautés touaregs,… Plus »

En tout état de cause, les présidents Ibrahim Boubacar Kéïta (IBK) et Buhari qui nourrissent l'ambition de briguer un nouveau mandat à l'horizon 2020, ont du pain sur la planche. Car, il leur faudra le bon discours pour convaincre leurs concitoyens qu'ils peuvent encore être des artisans de la paix dans leurs pays respectifs, malgré les affronts répétés des terroristes qu'ils avaient pourtant promis d'éradiquer.

Quoi qu'il en soit, la solution à cette équation à plusieurs inconnues, ne saurait être possible sans la nécessaire collaboration des populations qui, à défaut de voir leurs préoccupations prises en compte par les politiques de développement de l'Etat central, ont, pour certaines, fini par développer des accointances avec les djihadistes dont ils sont souvent proches par les affinités religieuses et ethniques. En effet, pour triompher du terrorisme, il faut lui opposer un front commun qui, malheureusement, est inexistant au Nigeria et au Mali, deux pays minés par des conflits intercommunautaires dont les marques restent indélébiles.

Quant au Mali, ces attaques répétées sonnent comme des actions de représailles ; les forces françaises ayant procédé, il y a peu, à la neutralisation de dizaines de terroristes dans le Nord du pays. Sans doute, les ingénieurs du mal remontés, ont voulu montrer qu'ils savent toujours renaître comme un phœnix, de leurs cendres et frapper là où on les attend le moins. En tout cas, le message est clair. La voilure des terroristes a été réduite mais ces derniers sont loin d'avoir dit leur dernier mot.

S'il y a un seuil de l'horreur, il y a bien longtemps qu'il a été franchi au Nigeria et au Mali où les groupes djihadistes rivalisent d'ingéniosité dans le mal. En effet, alors que Boko Haram, dans un double attentat ayant visé un marché et une mosquée au Nigeria, faisait des dizaines de victimes, des djihadistes envoyaient ad patres une vingtaine de civils dont des personnes âgées dans deux villages maliens proches de la frontière nigérienne.

Copyright © 2018 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.