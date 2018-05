Burkina Faso: Pascal Zaïda - «Le pouvoir du MPP est incapable d'assurer la sécurité des Burkinabè»

Pour lui, au lieu d'une politique économique «réalisable mais à la fois concrète le pouvoir s'est doté d'un plan faramineux lourd à démarrer plongeant l'économie dans une inertie totale». Il a aussi souligné que «pendant que représentant et représenté se donnent des vacances à travers le monde, plus de 20 mille enfants sont sans école et des centaines d'enseignants qui sont loin de leurs postes à cause de l'absence de l'Etat au Nord et au Sahel».

A entendre le coordonnateur du CED, la situation sécuritaire précaire au Burkina Faso mérite d'être assainie en vue de la reprise des activités économiques. Car, indique-t-il, «nous assistons à une dégradation continue et inquiétante de la situation au plan économique, sociale, politique, judiciaire et sécuritaire».

Il a expliqué cependant que «lorsque le président du Faso prête serment il dit qu'il va faire respecter la constitution or la constitution dit le Burkina Faso demeure un et indivisible».

