Sénégal: Macky Sall inaugure le premier groupe d'immeubles des trois sphères ministérielles de Diamniadio

Selon les termes de la convention, le promoteur assurera la construction et l'entretien en échange d'un loyer puis rétrocédera le bien à l'Etat du Sénégal au bout de six ans.

Le complexe qui englobe "un espace central avec un jet d'eau, un centre multifonctionnel et un hectare de places de parking", est construit sur un terrain de 3,5 ha et est composé de quatre immeubles

D'un coût global de 56 milliards de francs CFA, cette cité ministérielle en construction compte offrir "des solutions économiques et écologiques viables", en misant notamment sur les innovations technologiques et le développement d'un modèle économique social et environnemental jugé inclusif.

