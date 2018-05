Rwanda: Génocide rwandais - Deux maires tentent d'échapper à la perpétuité

D'abord, les jurés méconaissent le génocide rwandais. Ensuite, les avocats des deux bourgmestres craignent de ne pouvoir combattre à armes égales. « Le nombre de témoins que l'on peut faire entendre est très limité ; on ne peut pas se déplacer sur place, il n'y a que le juge d'instruction, le parquet et certaines parties civiles qui ont pu y aller ; il y a des moyens qui sont totalement inadaptés. Vous avez toute une pléidade de parties civiles et un parquet qui a des assistants spécialisés. Face à cela, vous avez une défense quasi-démunie », plaide Alexandra Bourgeot, conseil de Tito Bara-Hira.

Octavien Ngenzi et Tito Bara-Hira encourent la perpétuité, leur inquiétude est donc palpable, et à l'audience, la peur est même bien présente. Pour ce procès, ils ont changé d'avocat. Mais pour cette nouvelle défense, la tâche est immense.

