Burkina Faso: Méthode de protestation - «Le sit-in n'est pas légal au Burkina Faso»

Notons que le sit-in est une manifestation généralement immobile, en position. C'est une méthode de protestation qui consiste à occuper un espace déterminé à l'avance et à y rester jusqu'à une horaire précise. En général, c'est une manifestation pacifique dont l'objectif est d'interpeller l'opinion et les autorités publiques sur des cas d'injustice ou une revendication précise.

Et dans cette optique, « les agents qui s'adonnent à cette pratique sont dans l'illégalité totale et commettent une faute passive de sanctions disciplinaires dont le quantum est laissé à l'appréciation du supérieur hiérarchique des agents concernés » a dit le porte parole du gouvernement.

C'est le 4 avril 2018 que le ministre de la Fonction publique aurait demandé l'avis du Conseil d'Etat sur la pratique du sit-in comme mouvement de protestation. Et à en croire le ministre Dandjinou, cité par un article de la direction de la communication et de la presse ministérielle (DCPM) de son ministère publié sur sa page Facebook, « le Conseil d'Etat dit que, le sit-in n'est pas légal au Burkina Faso »

