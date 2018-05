Burkina Faso: C'est la guerre du ventre

La scène politique burkinabè a connu une effervescence le week-end dernier avec la naissance de trois partis politiques qui promettent de contribuer ou de conduire le peuple burkinabè à sa terre promise.

Il s'agit des Progressistes unis pour le renouveau (PUR) de Wahir Justin Somé, du Front patriotique pour le renouveau (FPR) de Aristide Ouédraogo et de Notre cause commune (NCC), de Jean Claude Kaboré. A deux ans des joutes électorales de 2020, on peut se demander ce qui fait courir ces acteurs politiques, puisque la plupart des animateurs de ces nouveaux partis sont des transfuges d'autres partis politiques.

En effet, le président du PUR et la plupart de ses camarades sont des démissionnaires de l'Union pour la renaissance/Parti sankariste (UNIR/PS). Certains députés du parti de l'œuf, dont Alexandre Sankara, soupçonné à tort ou à raison d'être le véritable géniteur du parti, sont allés donner leur onction au bébé sankariste, sans être officiellement membres par peur peut-être de perdre leurs postes à l'hémicycle.

De même, la majorité des membres-fondateurs du FPR sont des anciens militants du Parti pour la renaissance nationale (PAREN), reconnus être proches du député Tahirou Barry. Bien que Tahirou Barry n'ait pas marqué sa présence lors de la conférence de presse de lancement du parti, il ne fait l'ombre d'aucun doute, à en croire certaines sources, que l'ancien ministre de la Culture, qui a eu maille à partir avec son ancien mentor, Laurent Bado, est derrière la création de ce parti.

Et il est fort à parier que la liste des nouveaux partis créés par des frustrés d'autres partis politiques ne fera que s'allonger au regard de l'actualité politique du pays. Ce nomadisme politique, qui a la peau dure au Burkina Faso, est imputable aussi bien à une éternelle guerre de leadership qu'à un manque d'idéal politique qui conduit certains militants à privilégier leurs intérêts égoïstes au détriment de l'intérêt général.

Si certains voient au nomadisme politique et à la prolifération des partis un indice de la vitalité de la démocratie, il faut dire que le phénomène peut être considéré comme une des caractéristiques de l'amateurisme et de l'inconséquence de l'homme politique burkinabè. Dans les grandes démocraties, la guerre de leadership et la contradiction sont le signe du dynamisme et de la liberté à l'intérieur des partis politiques.

Dans ces pays, les primaires pour la désignation des candidats et les périodes de choix des présidents de partis sont des véritables moments de joutes verbales virulentes allant même parfois à la guerre ouverte. Mais une fois l'oiseau rare choisi dans la transparence et les règles démocratiques claires, les perdants se rangent pour soutenir les causes du parti. Mais sous nos tropiques, cette guerre de leadership finit toujours par l'éclatement du parti et la création d'un autre avec presque les mêmes offres politiques.

C'est une gangrène qui a touché et même déstabilisé plusieurs parties politiques et non des moindres au pays des Hommes intègres. C'est à se demander si les militants ont des idéaux à défendre lorsqu'ils choisissent de s'engager en politique. Si non, comment comprendre que des gens, qui ont été connus dans le passé comme ayant défendu des causes de gauche, se retrouvent dans des partis libéraux avant de claquer encore la porte pour divergence de vues.

Ce qui différencie les hommes dans leur parcours, c'est la conviction et la persévérance dans l'atteinte de leurs objectifs. On ne peut donc pas comprendre qu'un militant, membre-fondateur d'un parti politique, jette facilement l'éponge face à une simple divergence de vues où à cause d'un poste, pour un autre parti.

L'homme politique convaincu défend l'idéal de son parti contre vents et marées, apporte sa contribution pour mieux l'affermir, accepte la contradiction à l'interne et attend que son heure sonne. Même si la saignée au sein de certains partis de la majorité peut être perçue comme une manifestation de la déception dans la gestion du pouvoir actuel, les valeurs fondatrices du parti doivent pouvoir guider la décision de ses militants en toutes circonstances.

A vrai dire, l'effervescence actuelle n'est rien d'autre qu'une manière pour certains de bien se repositionner pour 2020. Cependant, il est temps que les hommes politiques revoient leur copie au risque d'être vus comme des charognards politiques qui ne migrent qu'à la recherche de la charogne.

Pour qui sait observer, on peut dire sans risque de se tromper que presque tous les partis qui pullulent dans l'arène politique actuelle sont nés de suite de dissensions au sein d'autres partis politiques. Et dans toute cette bataille pour se faire une place au soleil, l'intérêt du peuple n'est le plus souvent qu'une vue de l'esprit. C'est donc une guerre du ventre et non d'idéologie.