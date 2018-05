Nigeria: Lutte contre le terrorisme - Donald Trump salue le rôle du pays

S'il y a un seuil de l'horreur, il y a bien longtemps qu'il a été franchi au Nigeria et au Mali où… Plus »

Interrogé sur cet épisode qui avait suscité de vives réactions sur le continent, le chef de l'Etat nigérian a préféré rester à l'écart de la polémique. « Je ne suis pas certain de l'exactitude de ces propos, le mieux pour moi est donc de me taire », a-t-il simplement répondu.

Les relations entre l'Afrique et Donald Trump ont été durablement marquées par les propos de ce dernier qui avait évoqué, selon des participants à une réunion en sa présence à la Maison-Blanche, des « pays de merde » à propos d'Haïti et des Etats africains.

Le centre du Nigeria, point de rencontre entre le nord majoritairement musulman, et le sud principalement chrétien, est régulièrement le théâtre de vives tensions intercommunautaires. La région connaît depuis des mois un regain de tensions entre agriculteurs chrétiens et éleveurs nomades musulmans. En 2015, Muhammadu Buhari est devenu le premier dirigeant nigérian d'opposition à gagner une élection considérée comme libre et légitime.

Le Nigeria entre dans sa neuvième année de lutte contre Boko Haram qui a dévasté le nord-est du pays. Le conflit a fait plus de vingt mille morts et des centaines de milliers de déplacés.

