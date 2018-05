Afrique: L'humanité célèbre la journée mondiale de la presse

L'événement est placé cette année sur le thème « Médias, justice et Etat de droit : les contrepoids du pouvoir », dans l'idée d'attirer l'attention de l'opinion internationale sur les risques qu'encourent les journalistes dans l'exercice de leur métier et encourager les gouvernants à multiplier les stratégies pour leur protection.

La journée dédiée à la presse permet, selon l'ONU, aux professionnels de ce métier jugé difficile, de faire l'état des lieux en ce qui concerne les avantages et les dangers qu'ils encourent. « Cette année, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, je demande aux gouvernements de mettre en place de politiques solides pour que la liberté de la presse soit respectée et les journalistes protégés. Car, en soutenant la liberté de la presse, nous défendons notre droit à la vérité », a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avant de faire une rétrospection sur les hommages rendus, chaque année, aux journalistes qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur profession.

En effet, la journée du 3 mai a été proclamé journée mondiale de la liberté de la presse par l'Assemblée générale des Nations unies, en 1993, suivant la recommandation adoptée lors de la vingt-sixième session de la Conférence générale de l'Unesco, en 1991. Cette résolution est une réponse à l'appel des journalistes africains qui, en 1991, ont proclamé la déclaration de Windhoek sur le pluralisme et l'indépendance des médias. « La contribution des médias à la bonne gouvernance et au développement a été reconnue dans le prorgramme de développement à l'horizon 2030, adopté par les États membres des Nations unies en septembre 2015 », a conclu le secrétaire général de l'ONU.

Liberté de la presse : un facteur de consolidation de la paix

Reconnaissant que les journalistes jouent un rôle important et indéniable, le responsable de l'ONU a précisé que la liberté de la presse est la garantie de la paix, de la justice et du respect des droits de l'homme partout dans le monde. Elle est un pilier indispensable de toute société transparente et démocratique, at-il dit, d'autant plus qu' elle met les forces au pouvoir face à leurs responsabilités. « Les journalistes et les professionnels des médias nous tiennent informés de l'actualité locale et mondiale et nous renseignent sur la marche du monde. Ils rendent au public un service inestimable », a témoigné Antonio Guterres, tout en insistant que les lois qui défendent les journalistes, la liberté d'expression et le droit à l'information doivent être adoptées et appliquées. Ceux qui s'en prennent aux journalistes, a-t-il martelé, doivent être traduits en justice.