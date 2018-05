Angola: Le décret présidentiel fixe les règles d'exécution du BGE

Cinq accords de coopération politique et économique signés entre les gouvernements de l'Angola et… Plus »

Des règles autour du programme financier, la mise en œuvre des dépenses, la promotion et l'éducation de l'acquisition ou la location des biens, paiement à l'étranger pour les unités budgétaires, les dépenses de personnel, la planification de la main-d'œuvre, le recrutement et la promotion des agents publics figurent dans le diplôme.

La même loi dit aussi que les missions diplomatiques, les instituts publics, les fonds autonomes, les gouvernorats provinciaux, les administrations municipales et les organes de l'administration centrale et locale de l'Etat qui a ses propres recettes sont tenus d'informer la Direction nationale du Trésor, chaque trimestriel , jusqu'au 10e jour du début de chaque trimestre, sur les changements survenus dans les prévisions de revenus pour le trimestre suivant.

Ainsi, le diplôme ordonne que tous les revenus de l'État, y compris les recettes douanières résultant de la vente d'actifs de l'Etat, les frais et les revenus similaires doivent être prélevés sur le compte que le Trésor détient à la Banque nationale de l'Angola, notamment dans le compte unique du Trésor (CUT), qu'ils soient ou non inscrits dans une unité budgétaire.

La note ajoute que l'efficacité et la matérialisation du BGE ne peuvent être assurée que par le respect des règles et des instructions d'exécution du budget objectifs et appropriés à la situation économique.

