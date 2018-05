Angola: Les députés veulent plus de juges et de procureurs pour Luanda

Cinq accords de coopération politique et économique signés entre les gouvernements de l'Angola et… Plus »

Les députés de la 1ère Commission ont déjà travaillé dans les provinces de Uige, de Lunda Norte, de Benguela et de Luanda, et dans les prochains jours ils doivent se rendre dans la province de Huambo.

A la fin de la visite, le député Reis Júnior a estimé que le nombre de juges et de procureurs était insuffisant, compte tenu de la densité de population de la capitale angolaise et de la nécessité d'assurer un travail judiciaire rapide correspondant aux transformations en cours dans le pays, dans divers domaines.

Les parlementaires de la 1ère Commission, responsables des questions constitutionnelles et juridiques de l'Assemblée nationale, se sont rendus à la Cour provinciale et au Bureau du Procureur général à Luanda afin de connaître son fonctionnement.

Luanda — Les députés à l'Assemblée nationale ont recommandé mercredi à Luanda d'augmenter le nombre de magistrats publics et d'améliorer les conditions de travail afin de rendre la justice plus rapide et de contribuer à la baisse des taux de criminalité.

