Burkina Faso: Ministère des Sports et des Loisirs - Le plan de communication 2018 adopté

Le ministère des Sports et des Loisirs a organisé, du 25 au 27 avril 2018, à Koudougou un atelier d'élaboration du plan de communication 2018. Il a regroupé une quinzaine de participants venus de divers horizons.

«Faciliter l'atteinte des objectifs de la Politique nationale des sports et des loisirs (PNSL) en cohérence avec les objectifs du PNDES ». Tel est l'objectif qui a motivé le ministère des Sports et des Loisirs à organiser un atelier d'élaboration du plan de communication 2018. Placé sous l'égide de la direction de la communication et de la presse ministérielle, la rencontre a permis aux participants d'élaborer un référentiel de l'ensemble des actions de communication du département.

Il s'agit notamment de la stratégie de communication à travers les axes stratégiques et les publics cibles (directs et indirects), la méthodologie de mise en œuvre de l'axe stratégique de communication et le planning des activités de communication du Ministère des Sports et des Loisirs (MSL) en fonction du plan de travail annuel 2018.

Sur le premier point, les échanges ont permis non seulement d'étayer les choix de classification des publics cibles mais aussi d'aboutir à une proposition d'émission de recommandation pouvant inciter les différents acteurs (dirigeants, encadreurs et sportifs) chacun selon ses missions, à l'adoption d'une stratégie efficace de communication.

L'atelier a été aussi l'occasion de faire des prévisions des actions de communication pour les 3 ans à venir en fonction des différents axes stratégiques de la PNSL. « Ensuite, un planning des actions de communication 2018 du MSL en fonction des types de communications interne et externe a été dégagé tout en déclinant la périodisation, les thématiques des messages à véhiculer, les supports utilisés ainsi que les coûts et les responsables des actions », a détaillé le directeur de la communication du ministère des Sports et des Loisirs Nampoutho Sylvain Zingué Ouattara.

Pour lui, c'est un exercice qui a permis de prendre en compte tous les trois programmes du département pour une meilleure visibilité. Remerciant les participants pour leur concours et leur disponibilité, M. Zingué a reconnu l'importance de l'atelier, « en ce sens qu'il a permis l'établissement d'un document cadre qui va guider les actions de communication du département ».